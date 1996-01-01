Жители Уссурийска и Владивостока дышат очень грязным воздухом

В Приморском крае в 2009 г. эксперты отмечали очень высокий уровень загрязнения воздуха в Уссурийске, высокий уровень загрязнения - во Владивостоке и ориентировочно высокий уровень загрязнения - в Партизанске. В других городах уровень загрязнения за прошедший год оценен как низкий.

Как сообщили PrimaMedia в пресс-службе Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, больше всего воздух в городах края загрязнен бенз(а)пиреном, диоксидом азота, формальдегидом и взвешенными веществами.