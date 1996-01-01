Вопрос с вокзалом местных пассажирских сообщений пока открыт

До сих пор точно не определено место, куда все-таки будет перенесен вокзал, и это несмотря на положение "на чемоданах" временного вокзала на 36-м причале.

Новое пластиковое строение, которое теперь именуется вокзалом, сложно назвать полноценным зданием, да и дойти до самого причала в связи со строительством новой пятизвездочной гостиницы не всегда удобно - все-таки стройка идет. До сих пор никому неизвестно, когда, а главное, куда переедет вокзал.

"Мы сейчас находимся на стадии решения вопроса о месте переноса вокзала местных морских пассажирских сообщений, - сообщил "ЗР" генеральный директор ООО "Мортранс" Сергей КАЛИНИН. - Изначально было определено время переезда вокзала - 3-4 месяца, примерно через месяц обещают начать насыпь земли в районе причалов, и тогда проблема переезда станет острее. Но, думаю, к лету мы точно уладим этот вопрос, и перевозки пассажиров и грузов будут уже осуществляться с нового вокзала. Место нового причала выбирается городским архитекторами, проектировщиками, они сейчас осматривают наиболее подходящие земли".

Гендиректор "Мортранса" отметил основные проблемы. Первая - автомобили, мешающие как строительству в районе 36-го причала, так и осуществлению погрузок на катера и паромы. Вторая проблема имеет более глобальный характер. Для строительства нового пирса необходим понтон, стоимость которого весьма внушительная - около 20 млн руб. Найти того, кто будет оплачивать эту дорогостоящую покупку, нелегко. "Понтон, откуда на новом причале будут грузиться пассажиры, автомобили и т.д., естественно, необходим, - отметил Сергей Калинин. - Но до сих пор непонятно, откуда на него брать средства. Сами мы такое приобретение не потянем. Сейчас работаем над решением этой проблемы, пишем письма в администрацию".

Сейчас перевозки на острова Русский, Попова, Рейнеке, мыс Песчаный осуществляются в обычном режиме. Перевозчики ожидают летнего наплыва желающих отдохнуть на островах. Во многом это решит накопленные за зиму финансовые проблемы.

"Сейчас ситуация не очень благоприятная. Во многом это связано с зимней ледовой обстановкой, по причине которой было отменено немало рейсов. Но за счет летнего потока пассажиров мы надеемся компенсировать эти убытки. Так как мы не можем продавать билетов на паромы больше, чем это предусмотрено изначально, мы договорились с администрацией по поводу дополнительных рейсов летом, чтобы максимально обеспечить комфорт пассажирских переправ. Думаю, это тоже положительно скажется на нашем бюджете", - говорят перевозчики.

В таком неприглядном финансовом свете пока неразумно говорить о каких-либо покупках новых катеров и паромов или ремонте старых. Кстати, несмотря на то, что заказчиком на обслуживание внутригородских морских пассажирских перевозок является администрация города, финансовой помощи она морским перевозкам не оказывает. Компаниям-перевозчикам приходится выживать самим. "Мы дотационная компания, поэтому вопросов к администрации города по выделению каких-либо средств у нас нет", - прокомментировал Сергей Калинин.

Судьба внутригородских морских перевозок после строительства моста на о. Русский еще не до конца ясна. Многие считают, что этот вид транспорта изживет себя и уйдет в прошлое, другие же видят будущее в катерах и паромах, но только в виде своеобразной городской "экзотики".

"Конечно же, со строительством моста на Русский остров наши перевозки сократятся в разы, - говорит генеральный директор ООО "Мортранс". - Но никто не говорит, что этот вид транспорта совсем уйдет из внутригородских морских перевозок. Я думаю, у нас останутся самые комфортные паромы, которые и будут возить всех желающих. Также еще не ясно, какова будет максимально допустимая масса грузовых перевозок по новому мосту, таким образом, доля грузов на острова может достаться и перевозкам морем. Тем более, невозможно представить морской город без катеров и паромов, которые бы осуществляли рейсы внутри города".