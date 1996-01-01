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Владивосток начнет обновлять морской фасад в этом году
На "Морской фасад Владивостока", как один из важных объектов саммита АТЭС и подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР", в федеральном бюджете предусмотрено 2,5 млрд руб.
Морской фасад - это тысячи объектов, составляющих облик Владивостока как со стороны моря, так и вдоль всего гостевого маршрута. Первая очередь реконструкции морского фасада должна быть завершена к 150-летию Владивостока. Однако из-за дефицита времени речь может идти лишь о нескольких объектах в центре города. Такими приоритетными объектами определены Корабельная набережная, часть Спортивной гавани, пешеходная зона улицы Фокина. Основная же часть работ будет продолжена уже после юбилейных торжеств.
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