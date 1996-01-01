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"Снеговая падь" попала под рекультивацию
Начальник экологической службы Тихоокеанского флота (ТОФ) Владимир КОЖЕВНИКОВ опроверг информацию о том, что строящийся во Владивостоке микрорайон для военнослужащих опасен для проживания из-за того, что 18 лет назад в том месте рвались снаряды флотского арсенала.
Ранее в СМИ прозвучало заявление руководителя краевого управления Росприроднадзора Владимира ВОЙТОВСКОГО, который утверждает, что в районе "Снеговая падь", на месте бывшего арсенала ТОФ, грунт заражен тяжелыми металлами.
Глава ведомства также утверждает, что предельно допустимая концентрация тяжелых металлов в месте строительства превышает допустимую норму более чем в 30 раз.
По словам Владимира Кожевникова, согласно ранее проведенным исследованиям, грунт в районе большой стройки действительно имел определенную степень заражения.
"Еще до начала строительства было проведено разминирование территории. Проверка показала, что заражение есть лишь на участке в 9,4 га при общей площади микрорайона в 530 га. При этом наиболее "грязной" земля оказалась на участке всего в 0,07 га", - рассказал начальник экослужбы ТОФ.
По его словам, сейчас строительные работы по возведению домов ведутся за пределами загрязненной зоны. Он также подчеркнул, что рекультивация этого участка подходит к завершению.
"Рекультивацию ведет санкт-петербургское предприятие "Сэтлпроф". Рабочие собирают землю и вывозят ее в безопасное место за пределы города. Уже собрано 52 тыс. кубических метров грунта. Все работы будут завершены к 1 апреля 2010 года", - рассказал Владимир Кожевников.
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