"Снеговая падь" попала под рекультивацию

Начальник экологической службы Тихоокеанского флота (ТОФ) Владимир КОЖЕВНИКОВ опроверг информацию о том, что строящийся во Владивостоке микрорайон для военнослужащих опасен для проживания из-за того, что 18 лет назад в том месте рвались снаряды флотского арсенала.

Ранее в СМИ прозвучало заявление руководителя краевого управления Росприроднадзора Владимира ВОЙТОВСКОГО, который утверждает, что в районе "Снеговая падь", на месте бывшего арсенала ТОФ, грунт заражен тяжелыми металлами.

Глава ведомства также утверждает, что предельно допустимая концентрация тяжелых металлов в месте строительства превышает допустимую норму более чем в 30 раз.

По словам Владимира Кожевникова, согласно ранее проведенным исследованиям, грунт в районе большой стройки действительно имел определенную степень заражения.

"Еще до начала строительства было проведено разминирование территории. Проверка показала, что заражение есть лишь на участке в 9,4 га при общей площади микрорайона в 530 га. При этом наиболее "грязной" земля оказалась на участке всего в 0,07 га", - рассказал начальник экослужбы ТОФ.

По его словам, сейчас строительные работы по возведению домов ведутся за пределами загрязненной зоны. Он также подчеркнул, что рекультивация этого участка подходит к завершению.

"Рекультивацию ведет санкт-петербургское предприятие "Сэтлпроф". Рабочие собирают землю и вывозят ее в безопасное место за пределы города. Уже собрано 52 тыс. кубических метров грунта. Все работы будут завершены к 1 апреля 2010 года", - рассказал Владимир Кожевников.