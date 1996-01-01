Казаки Хабаровского края объединились

В Хабаровске состоялся учредительный казачий круг, который принял решение об образовании окружного казачьего общества Хабаровского края и его устав. Атаманы казачьих обществ (которые должны быть реорганизованы в соответствии с новыми требованиями российского законодательства) и выборные казаки избрали атаманом Владимира СТЕПАНОВА.

Как сообщает пресс-центр правительства края, это решение не случайно. Владимир Николаевич пользуется заслуженным авторитетом у казачества. Полковник запаса, обладатель более двадцати правительственных и ведомственных наград, он начинал свой боевой путь в 1979 г., где в составе 175-й бригады ракетных кораблей ВМФ СССР был участником боевых действий во Вьетнаме.

По словам атамана, основные задачи окружного казачьего общества Хабаровского края - организация системы государственной и иной службы казаков, создание условий, обеспечивающих ее несение на основе традиционных форм хозяйствования и самоуправления, восстановление и развитие духовно-культурных основ казачества, патриотического воспитания, подготовки молодежи к военной службе.

Поле для деятельности у нового общества очень широкое. Ведь согласно принятому в конце февраля постановлению Правительства России, члены казачьих обществ могут привлекаться к нескольким видам государственной или иной службы, включающей защиту государственной границы, охрану общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация ЧС, последствий стихийных бедствий, охрану лесов, объектов животного мира и многое другое.