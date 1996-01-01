Шоколадная мощь империи

Наш сосед по АТР не перестает удивлять креативом и размахом. В Поднебесной появилась еще одна Великая китайская стена. Из шоколада.

В Пекине открылось самое грандиозное в мире шоколадное шоу. На него потрачено $10 млн и 80 тонн ароматной сладкой массы. Аттракцион под названием "Всемирная шоколадная страна чудес" занимает площадь 20 тысяч кв.м. и включает пять павильонов, где выставлено более тысячи композиций из шоколада и конфет. Есть даже знаменитая терракотовая армия из 560 шоколадных воинов. Правда, поскольку шоколад имеет свойство таять, вся эта красота простоит в Пекине только до апреля.