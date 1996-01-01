История в миниатюре

На 768 лет назад перенеслись участники и зрители масштабного действа, что прошло в феврале под городом Уссурийском (Приморский край): славные воины-новгородцы бились с войсками Тевтонского ордена.

Примерно так, только с многократно увеличенным войском, разворачивалась знаменитая битва на Чудском озере в далеком 1242 году. Инициатором воссоздания исторической вехи в этом году стал реконструктор из Владивостока ДАГОР, кинувший "боевой" клич на просторах Интернета. Подготовка к Ледовому побоищу была основательной и заняла у реконструкторов Уссурийска, Владивостока и Хабаровска немало времени. Причем в этом году в битве участвовали даже женщины, что заслуживает особого уважения: только на то, чтобы полностью облачиться в тяжеленные боевые доспехи, уходит не менее часа.