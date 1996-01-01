Женское наступление, или Слово мужчинам

Роль женщины в современном обществе, ее стремления и амбиции – предмет неутихающих споров и дискуссий. Действительно, хранительницам домашнего очага недостаточно сегодня быть просто мамами, женами и хозяйками. Они открыто заявляют о своем праве на карьерный и личностный рост, составляя серьезную конкуренцию истинным "добытчикам мамонтов". "ДК" поинтересовался у своих читателей-мужчин:

"Что Вы думаете о стремлении слабого пола стать сильным, и в чем для вас заключается сила женщины?"

Игорь ГОНЧАРОВ, директор по розничному бизнесу филиала "Хабаровский" ОАО "Альфа-Банк":

– Я думаю, что нужно сначала разобраться в понятии "сильная женщина". Как правило, именно финансово независимая женщина стала синонимом сильной. И большинство женских журналов это активно пропагандируют. Учат женщин быть независимыми, самостоятельными, решительными, а также обходиться без мужчин. По их мнению, домохозяйка, которая воспитывает троих детей, слаба, и жизнь у нее прошла мимо, потому что она лишена возможности вести гламурную и светскую жизнь. Но можем ли мы называть домохозяйку слабой женщиной? По-моему, нет. На мой взгляд, переломный момент наступил после Великой Отечественной войны. Женщин было намного больше мужчин. Они на своих плечах поднимали страну после войны, растили детей. Мужчины же оказались в ситуации, когда женщины их холили, лелеяли и оберегали. Так сложились внешние обстоятельства, которые и заставили женщину быть настойчивей и целеустремленней.

Психологически женщины однозначно сильнее мужчин. Потому что гибче и умеют находить правильный выход стрессу. Женщина умеет подстроиться под обстоятельства, найти плюсы в трудной ситуации – даже в увольнении с работы, например, – ищет себя в разных областях деятельности, может сменить работу и пойти чему-то учиться и в 50 лет... У женщины меньше амбиций, болезненного самомнения и самоанализа, и в этом ее сила. Кроме того, сила женщины заключается не в том, как о себе заявила или преуспела в жизни, а в ее силе воли, скромности, а главное, в мудрости.

Геннадий СЛУГИН, генеральный директор ОАО "Аскольд":

– У женщин со времен матриархата генетически заложены черты лидерства и желание принимать самые смелые решения в отношении социума, будь то работа в области искусства или промышленности. К моему большому сожалению, мужчинам XXI века присущи черты излишней эмоциональности, а не рационального эгоцентризма и отстаивания интересов – семьи, общества, коллектива, да и государства в целом. Сила женщины – в ее ЭГО, а если она еще и умна, образована и симпатична – у нее есть ВСЕ шансы быть руководителем, лидером, президентом.

Дмитрий ИВАНОВ, директор филиала ООО "Балтийский лизинг" в г. Владивосток:

– Полагаю, что такое качество человека, как стремление к совершенствованию, изначально заложено в человеческую природу. В этом смысле желание стать "сильным" в той или иной сфере жизни можно только приветствовать, и не только у представителей сильного пола, но и у женщин. В то же время в корне не согласен с феминистическими идеями, декларирующими необходимость принятия полного равенства мужчины и женщины. Мне кажется очевидным, что они – разные, и бессмысленно доказывать обратное.

Понятие "силы" в русском языке применимо к различным категориям. Мы говорим "сильный ум", "физически сильный", "сильный духом". На мой взгляд, по-настоящему сильный человек должен быть силен во всем. Женщина же, помимо того что может заниматься фитнесом, писать кандидатскую диссертацию и при этом руководить бизнесом (все это без особого труда могут делать и мужчины), все же имеет уникальную возможность реализоваться в семье как любящая и заботливая мама и супруга. Именно в этом, по моему мнению, и состоит ее главная сила.

Кирилл ПОТАПЕНКО, генеральный директор ООО "РА ДВ Регион":

– Для меня сила женщины заключается в ее природе. Честные мужчины признают, что женщины во многом значительно сильнее мужчин. А если говорить про бизнес, то у меня директора трех филиалов – в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске – женщины, причем весьма эффективные управленцы и, главное, надежные.

Максим ГОНЧАРУК, заместитель генерального директора ЗАО "ДельтаЛизинг":

– Я уверен, мнения о том, что женский менеджмент – жесткий или слишком эмоциональный и нелогичный, – не более чем стереотипы. Как и то, что реализовавшаяся в деловой среде женщина теряет мягкость, присущую прекрасному полу. Сильные женщины тем и сильны, что имеют талант полноценно творить и карьеру, и жизнь, тогда как мужчины очень часто делают свою жизнь карьерой.

Александр КРАСНОЛУЦКИЙ, директор компании "Серебряный лотос" (г. Находка), председатель Федерации альпинизма и скалолазания Приморского края:

– Сила женщины – в ее мудрости. Мудрая женщина многое может сделать и в семье, и во взаимоотношениях с мужчиной. Понимаете, нам, мужчинам, нравится, чтобы нами руководили. Но руководили мудро, ведь женщина часто видит ситуацию и дальше и глубже. Конечно, в такой дисциплине, как альпинизм, женщинам сложнее. Женщина слабее физически, ей психологически сложнее найти вескую причину идти на сложный маршрут. Нам же достаточно осознавать, что мы – мужчины, и хотим быть победителями. Кроме того, женщине еще нужно договориться с чувством самосохранения. Может, потому чисто женские команды – такая редкость, девушки, как правило, ходят в смешанных командах. Зато с ними веселее в дороге. Особенно в лагере. Может, в этом и сила – самим своим присутствием придавать силы мужчинам.

Александр ПОЗДНЯКОВ, зам. генерального директора по маркетингу и рекламе ЗАО "Завод ЖБИ-3" (Курская область):

– К сожалению, в наше время, когда основная масса мужчин занята не "добычей мамонтов", а лобызанием себя любимых, а многие так и вообще забывают о том, что они мужчины, стремление слабого пола стать сильным вполне закономерно. Женщина добивается сама того, чего не может дать ей мужчина. Сила женщины – в ее красоте. Сила женщины – в ее уме. Сила женщины в том, что она – ЖЕНЩИНА!

Виктор ЗУЕВ, начальник отдела по работе с клиентами Владивостокского филиала ФАКБ "Балтийский Банк Развития":

– Вся наша жизнь – не только игра, но и упорная борьба: борьба за выживание; борьба за достижение поставленных целей; борьба, как результат реализации собственных амбиций. Это ставит всех нас в определенные рамки воинов. И история не раз демонстрировала не только сильных духом мужчин, но и женщин. Вспомним Жанну Д’АРК и Валентину ТЕРЕШКОВУ. Впечатляет победоносное шествие слабого пола в бесконечных бытовых баталиях, а также успехи на политическом фронте. Создается впечатление, что, скорее всего, женщины преднамеренно создали вокруг себя ореол "слабых" созданий, для того, чтобы уверенно одержать несокрушимую победу над "сильным" полом.

Сила женщины, на мой взгляд, кроется в ее внешней и духовной красоте, т.е. в той гармонии, перед которой пали и продолжают вставать на колени не только полководцы и герои, но и любая мужская особь, понимая бесперспективность сопротивления. Низкий поклон нашему сильному "слабому" полу за терпение, трудолюбие и упорство. За те качества, которые, как катализаторы, только усиливают воздействие психологического давления от красоты внешней оболочки и повергают "добытчиков мамонтов" в шоковое состояние. Нельзя сбрасывать со счетов и уровень современной эмансипации, где женщина уже давно поставила себя на один социальный уровень с мужчиной и как результат практически стерла все те условности, которые были предначертаны ей сильным полом исторически. Посему считаю, что слабый пол уже давно не слабый, и примеров для этого великое множество.

Александр СОЛДАТОВ, заместитель директора ДВФ ООО "СТС-Альп", альпинист, водник:

– Я для себя выделяю несколько типов женщин. Сила и слабость каждого соответственно своеобразна. Тип первый я называю "ты этого достойна". Приоритет хранительницы домашнего очага, благодаря телевизионной рекламе, у молодых девушек сместился в этом направлении. И планка "достойности" закинута гораздо выше каких-нибудь шампуней... Все должно быть круто, и мир должен крутиться вокруг них. Сам! Основная задача женщины этого типа – работа на имидж. В чем сила такого типа? Она получает то, что хочет, теми методами, которые считает для себя подходящими. Тип второй – "для себя любимой" – для меня самый неинтересный. Тут даже не работа на имидж, а сплошное баловство. В чем сила? В миловидности баловства. Тип третий – "работа, бизнес, карьера". Такие женщины интересны для общения, сильны духом, у них могут водиться деньги. Арсенал сильных приемов очень широк – от женских интриг до практицизма и упорства. Конечно, у таких женщин в карьерном росте явное преимущество перед мужчинами. К тому же в сложной ситуации дама может применить последний аргумент: "Я же женщина!". Перед типом четвертым – "мать-труженица" – я снимаю шляпу и становлюсь на колено. Сила в том, что она – женщина, и отвечает за свою жизнь и жизни своих близких именно как Женщина.

В честь праздника отдельно хочется упомянуть девушек и женщин Дальнего Востока и Владивостока, в частности. К короне самых красивых в России они присоединили шарм какого-то особого внешнего вида. Что-то такое в стиле одежды, макияжа и чего-то еще сильно отличает их от представительниц других городов России. Ну хоть этим наш город выгодно отличается в хорошую сторону. С праздником, дорогие женщины! Мы вас любим!