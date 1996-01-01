Федеральные перспективы

На самой большой и малозаселенной территории РФ – в Дальневосточном федеральном округе – будет создано сразу два федеральных университета. По мнению экспертов, это должно не только поднять регион на новый уровень развития, но и удержать здесь перспективную и талантливую молодежь. Дальний Восток по сравнению с другими федеральными округами России оказался в весьма выигрышном положении – согласно Указу Президента от 21 октября 2009 г. на базе Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) будет создан Дальневосточный федеральный университет (ДФУ), на базе Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (ЯГУ) – Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ). Концепции новых учебных заведений уже подготовлены, одобрены и ждут окончательного утверждения Правительством РФ.

ДВГУ + ДВО РАН = ДФУ

Что касается концепции создания ДФУ, то она строится на программе развития региона и на основе тех школ, которые были созданы в ДВГУ совместно с ДВО РАН. Это биотехнологии, нанотехнологии, ресурсосберегающие и информационные технологии. Таким образом, в ДФУ планируется сформировать два мощных кластера – гуманитарный и естественно-научный. Для этого в вузе уже есть все необходимое, в том числе наработаны связи с академическими институтами. Как отмечает академик Андрей АДРИАНОВ, директор Института биологии моря ДВО РАН, база для создания ДФУ создана довольно обширная. "Взаимодействия университета и ДВО РАН очень разнообразны, – подчеркнул он. – У нас есть совместные кафедры, центры коллективного пользования, сотрудники ДВО РАН активно участвуют в образовательном процессе, руководят крупными учебными подразделениями университета. Это дает сегодня свои плоды – в свою очередь именно ДВГУ является основной кузницей кадров для науки".

Одним из самых обсуждаемых был вопрос объединения вузов различной направленности под крышей ДФУ. Однако вузовская и научная общественность Приморья пришла к выводу, что на первых этапах делать это не целесообразно. Поэтому университет будет создан исключительно на базе ДВГУ при непосредственном участии ДВО РАН.

"В России на сегодняшний день уже создано два федеральных университета – Южный и Сибирский. Там как раз пошли по пути объединения вузов, и опыт оказался не совсем удачным, – рассказывает ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ. – В Южный университет объединили 4 вуза, что повлекло за собой целый ряд трудноразрешимых проблем. С момента создания прошло уже 4 года, и до настоящего времени реорганизация не завершена. Поэтому с самого начала, когда я докладывал свою концепцию на совете ректоров вузов Приморского края, мы договорились, что на начальном этапе мы не говорим об объединении. Кроме того, я уверен в том, что любые слияния должны происходить на добровольной основе. Принуждения в нашей среде очень нежелательны. Перед нами ставится цель – создать университет, который будет претендовать на некий мировой уровень. Поэтому нам нужно оценить, в чем мы сильны и конкурентоспособны. А это, очевидно, наши гуманитарные направления, естественнонаучные, математические. И все они сосредоточены в ДВГУ".

Такую же мысль высказывает и Виктор ГРИГОРЕНКО, президент Дальневосточного государственного университета путей сообщения, председатель Совета ректоров вузов ДФО. "По поводу дальнейшей судьбы вузов я бы хотел всех успокоить – как работали, так и будем работать. Большинство вузов носит все-таки отраслевую направленность, а ДФУ обещает стать классическим вузом с большими перспективами развития. И для всех нас очень хорошо, что в регионе появится мощный классический федеральный университет. Это станет нашим ответом на поставленную задачу увеличения экспорта образовательных услуг. Кроме этого, именно здесь будут готовиться кадры высшей квалификации, в том числе и для вузов".

Анвир ФАТКУЛИН, ректор Дальневосточного государственного технического университета также уверен в том, что у инженерного образования своя судьба. "Организация ДФУ в Приморье заставит вузы пересмотреть стратегии своего развития. Федеральный университет будет иметь целевое финансирование и высокий статус. Это, несомненно, привлечет внимание студентов. Но в то же время это создаст и более высокий уровень конкуренции на образовательном рынке. Поэтому вузы должны уже сегодня ориентироваться на подготовку кадров, востребованных ведущими отраслями экономики. Учитывая, что федеральный университет будет направлен на гуманитарную и естественнонаучную сферы, то у других вузов остается только один вариант – развивать и углублять свою специализацию. Это позволит сформировать два полюса образования – технический и гуманитарно-экономический".

Председатель ДВО РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО считает такую позицию вузов вполне обоснованной. "Речь идет не просто о смене вывески, речь идет о создании принципиально нового учебного заведения, которое будет одним из немногих в России. Федеральный университет должен готовить элиту для науки, образования, бизнеса, органов власти. Недопустимо тратить огромные государственные ресурсы на подготовку прораба для стройки или мастера металлообработки. Если говорить об инженерных дисциплинах, то в федеральном классическом университете они должны быть особыми.

Здесь нужно готовить инженеров не с первого курса, а с уровня магистратуры, и они должны математическими методами решать вопросы моделирования, оценки ресурсов и выдавать неординарные решения. То есть на выходе должны получаться инженеры совсем иного качества. Первые шаги в этом направлении мы делаем. Например, у нас есть совместные кафедры с техническими вузами (КнАГТУ, ТОГУ, ДВГТУ), и они успешно функционируют. Такое сотрудничество с техническими вузами можно продолжить и на базе федерального университета. Но в технических направлениях академическая наука не может доминировать так же, как в таких сферах, как физика, химия, биология. Поэтому в инженерное образование мы можем лишь привнести некое недостающее звено".

Что касается ректора ДФУ, то его назначения в Приморье ждут с нетерпением. В числе претендентов на эту должность называют нынешнего ректора ДВГУ Владимира КУРИЛОВА, академика Андрея АДРИАНОВА, директора Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Юрия КУЛЬЧИНА и др.

СВФУ объединит вузы и науку

В Якутии при создании проекта концепции СВФУ пошли другим путем – новый федеральный университет создается на базе ЯГУ с присоединением к нему Якутского государственного инженерно-технического университета и Саха государственной педагогической академии. В СВФУ также большое внимание планируется уделять консолидации с академической наукой. Поэтому решено присоединить к университету четыре федеральных государственных научных учреждения – Институт прикладной экологии Севера, Институт региональной экономики, Институт здоровья и Институт математики. Приоритетными направлениями образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности СВФУ станут рациональное природопользование, экологическая безопасность и технологии, качество жизни на Севере, сохранение и развитие культуры народов северо-востока страны, медицина, биотехнологии, транспортная логистика и т.д. На базе университета планируется создать малые инновационные предприятия. К 2012 г. на очном отделении должны учиться 20 тыс. студентов, предполагается постепенно нарастить их численность до 30–35 тыс.

"Получение статуса федерального университета означает, что ЯГУ вступает в новый этап своего развития. Этап этот связан с реструктуризацией системы высшего образования России. С получением статуса федерального университета мы надеемся получить значительные финансовые средства на приобретение современного технологического, лабораторного оборудования, построить специализированные здания для лабораторных работ и научных исследований, общежития, учебные корпуса. Конечно, все это скажется на уровне качества обучения и научных исследований, проводимых в вузе, – считает ректор ЯГУ Анатолий АЛЕКСЕЕВ. – Сейчас мы начинаем комплексную работу по организации федерального университета. Несмотря на то, что уже несколько лет существуют Сибирский и Южный федеральные университеты, вновь создаваемым федеральным университетам во многом придется идти своим путем. Решение вопросов реорганизации присоединяемых вузов и учреждений науки будет определено на основе существующих законов РФ и РС(Я). Что касается сроков реорганизации, то мы надеемся, что выпускники 2010 г. уже получат дипломы СВФУ".

Имя ректора СВФУ также пока не озвучено. В качестве претендентов называют как действующего ректора ЯГУ Анатолия Алексеева, так и вице-президента Якутии Евгению МИХАЙЛОВУ.