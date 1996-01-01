Работу котельных проанализируют

Краевая администрация провела открытый конкурс на создание автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга и анализа режимов функционирования котельных (АИСТ).

На первом этапе новая система будет апробирована на двух котельных Арсеньева. Для этого из краевого бюджета выделяется 13,5 млн руб.

На втором и третьем этапах планируется установить систему АИСТ практически на всех объектах теплоснабжения Приморья. Экономия от оптимизации работы объектов жизнеобеспечения, по подсчетам специалистов, будет достигать десятков миллионов рублей в год.

Система АИСТ разработана Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН совместно с ЗАО "ВИРА" по заказу администрации края.