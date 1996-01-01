Тепло местами подешевело

Региональная энергетическая комиссия приняла решение о снижении на 10 руб. стоимости тепловой энергии населению - потребителям краевого предприятия "Примтеплоэнерго". Теперь жители Приморья будут платить за одну гигакалорию 888 руб. без учета НДС. Нововведение не затронет жителей Владивостока, Партизанска и части Артема, которые обеспечиваются теплом от источников ОАО "Дальэнерго".

РЭК утвердила стоимость тепла для остальных потребителей. По сравнению с 2004 годом средняя стоимость одной гигакалории для предприятий и организаций выросла до 1223 руб. без учета НДС (ранее - 1150 руб. без НДС). Повышение стоимости тепла связано с ростом цен на топливо и увеличением расходов на производство тепловой энергии.