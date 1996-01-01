Сельским учителям вернули полнадбавки

10 % надбавки к зарплате сельским учителям Приморья будут восстановлены. Такой пункт проекта закона принят 21 декабря на заседании комитета Законодательного собрания края по социальной политике и защите прав граждан.

Кроме того, сохранены дополнительные 980 руб. каждому педагогу на покрытие расходов на услуги ЖКХ.

По информации председателя комитета Вероники ИЛЬИНОЙ, в законе также появилась статья об установлении единовременных компенсационных выплат молодым специалистам, направленным на территории края без мест постоянного проживания. Им при поступлении на работу в госучреждения из краевого бюджета будут выдавать пять тарифных ставок.

Депутаты подтвердили, что губернатор Приморского края вправе устанавливать для работников государственных учреждений так называемый "надтарифный фонд" в размере 10 % и также от их общего фонда оплаты труда.