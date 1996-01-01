Рассказать о Севере

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 по 4 июня 2010 года в Якутске пройдет Международная выставка-ярмарка "НОРД-ЭКСПО 2010". Выставка пройдет в рамках IX Международного симпозиума по развитию холодных регионов ISCORD 2010.

Выставка-ярмарка "НОРД-ЭКСПО 2010" охватывает все области жизнедеятельности человека в экстремальных климатических условиях Севера: от экологии, геологии и горнодобывающей промышленности до ЖКХ, строительства и логистических услуг. Цель выставки – знакомство с техническими, технологическими и организационными решениями, направленными на минимизацию нежелательных эффектов изменения климата, сохранение экологии, поиск вариантов создания условий для обеспечения развития народов Севера, расширение международного научно-технического сотрудничества и долгосрочных коммерческих связей.

Выставка-ярмарка организуется при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), Американского общества инженеров-строителей (ASCE), Технического Совета по строительству в холодных регионах (TCCRE), Финского Общества инженеров-строителей (RIL), Британского общества антарктических исследований (BAS), Японского Общества гражданских строителей (JSC), Инженерного центра развития Хоккайдо (NDEC), университета Хоккайдо.

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