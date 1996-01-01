Ледовые переправы начинают закрывать

Инспекторы Хабаровского отделения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) провели проверку состояния ледовых переправ и приняли решение о закрытии тех, техническое состояние которых не соответствует требованиям безопасности движения.

Так, решено закрыть ледовую переправу через протоку Амурская к острову Большому Уссурийскому в районе села Осиновая речка. 21 марта прекращено движение по ледовой трассе на остров Большой Уссурийский в районе ул. Радищева краевого центра. При выезде на такие переправы будут устанавливаться знаки "Проезд запрещен", сообщили РИА "Восток-Медиа" в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.