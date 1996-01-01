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Раненые снегопадом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивосток зализывает раны, нанесенные снегопадом, а точнее, халатностью городских властей, которые не смогли обеспечить очистку улиц. Какой ущерб все мы понесли в результате этого? Кто-то материальный, кто-то физический, кто-то моральный...

"Аншлаг" наблюдался в травмпунктах города. Например, травмпункт № 3 только в понедельник с переломами и тяжелыми травмами обратились 22 человека. Причиной тому стали не очищенные от снега скользкие тротуары. В основном за помощью врачей обратились люди молодого и среднего возраста. Всего в понедельник в травмпункте № 3 было зарегистрировано 68 человек, пострадавших на тротуарах города. Из них 9 получили ранения. Такое количество обращений давно не регистрировалось.

В понедельник был закрыт въезд во Владивосток и выезд из города междугородных автобусов. Их стали пропускать только во вторник. Дольше пришлось простоять на въезде в город в районе КП "Весы" и 19-го километра большегрузным автомобилям. Которые, как сообщили в пресс-службе городской ГАИ, создают автомобильные заторы, способствуют росту ДТП и затрудняют работу снегоуборочной техники.

Какая, казалось бы, связь между явлениями природы и статистикой преступности? Оказывается, есть. Во Владивостоке произошло значительное увеличение числа уличных краж и грабежей. Об этом сообщила пресс-секретарь управления вневедомственной охраны Приморского края Нина ЕГОРОВА. Из-за сбоев в работе пассажирского транспорта многим горожанам приходится вечером возвращаться пешком по темным и заснеженным улицам. Этим и пользуются злоумышленники, срывая с припозднившихся прохожих шапки, отбирая сумки, деньги. В числе задержанных за подобные правонарушения много подростков 15-17 лет.

А что, собственно случилось? Во Владивостоке выпала двухмесячная норма осадков - 33 мм. Если верить синоптикам, то последний раз такое разгул было в 1925 году. Тогда выпало 38 мм осадков. Правда, даже рекорды, поставленные природой, не оправдание для бездействия и некомпетентности.

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