Апрельские выплаты ветеранам войны

35 тысяч приморских ветеранов Великой Отечественной войны получат к Дню Победы единовременную выплату.

В соответствии с Указом Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о единовременной выплате к 65-летию Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам выплатят по 5 тыс. руб., труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам концлагерей - по 1 тыс. руб.

По словам специалистов ОПФР по Приморскому краю, во Владивостоке единовременную выплату получат более 10 тысяч ветеранов. Всего же в Приморском крае Пенсионный фонд перечислит выплату 35,5 тысячам ветеранов. Выплата будет произведена в апреле 2010 г. В Приморском крае Пенсионный фонд перечислит выплату более чем 35 тысячам ветеранов.