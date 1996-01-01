Париж подорожал, Москва - подешевела

Столица Франции Париж признан городом с самой высокой в мире стоимостью жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования британской экономической службы EIU.

По результатам 2009 г. Париж, ранее находившийся по стоимости жизни на втором месте, вышел в лидеры, опередив остальные 132 мегаполиса. Исследование отражает стоимость товаров и услуг, платы за жилье, стоимость одежды и продуктов питания. Причем Париж в два раза опережает показатели цен Нью-Йорка и Чикаго. Впрочем, на сравнении цен отразилась разница курсов доллара и евро, отмечают аналитики. На втором месте во всемирном списке - Токио. На третьем - город Осло, ранее возглавлявший список. Лондон спустился на 16-е с прежнего 8-го места. Изменилась и позиция Москвы - она переместилась на 45-ю отметку с 31-й.