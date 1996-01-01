Развеян очередной миф о диетах

Мы часто слышим: если вы хотите похудеть, ешьте часто и маленькими порциями. Действительно ли этот рецепт настолько эффективен? Ученый из Австралии выяснил, что этот способ похудения - обычный миф. Был проведен эксперимент с участием добровольцев.

Всех мужчин и женщин разделили на две группы. Одни питались обычными порциями 3 раза в день. Участники из второй группы ели 6 раз в день, и при этом их порции были сильно уменьшены, сообщает Passion.ru. В результате специалисты выяснили, что представители из обеих групп похудели абсолютно одинаково. Но вот у тех, кто питался маленькими порциями и часто, риск снова набрать лишний вес был больше, чем у остальных. Специалисты объяснили, что чем чаще вы едите, тем больше вероятность того, что вы съедите больше калорий. Но есть и преимущество такого рациона питания - частый прием пищи помогает избавиться от аппетита, пишет MIGnews.com.