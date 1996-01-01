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Самая здоровая кухня мира

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Самая здоровая кухня в мире - японская, утверждает Forbes. В этой стране ожирением страдают только 1,5% населения, а средняя продолжительность жизни составляет 82 года.

Для приготовления блюд японские повара используют все виды капусты - от листовой до брокколи, дополняемые рыбой и соей. Главным же источником углеводов является богатая микроэлементами лапша из гречневой муки. Кроме того, японцы никогда не переедают - у них просто не принято наедаться до сытости.

Вторую строчку рейтинга здоровой пищи занимает кухня Сингапура. Средняя продолжительность жизни населения здесь так же, как и в Японии, составляет 82 года, а число жителей, страдающих лишним весом, составляет 1,8%. Основное блюдо у сингапурцев - рис, но меню включает большое количество овощей и рыбы. Мясо здесь не пользуется особой популярностью и редко подается к столу. Вместо сладостей сингапурцы едят тропические фрукты или низкокалорийные десерты из плодов.

Тройку лидеров замыкает китайская кухня. В число самых полезных она попала благодаря тому, что две трети блюд приготовлены из овощей, фруктов, бобовых или зерновых. Все блюда жители Поднебесной приправляют травами, кореньями, имбирем и чесноком. Средняя продолжительность жизни китайцев составляет 73 года, а ожирением страдают лишь 1,8% населения.

Как сообщает Yтро.ru, хорошей кухней признана шведская. Несмотря на то что из-за климата на столе местных жителей не представлено изобилие овощей и фруктов, качественные молочные продукты в сочетании с черным хлебом, рыбой и ягодами восполняют рацион питания. Средняя продолжительность жизни шведов составляет 81 год, а тучными считаются лишь 11% граждан.

Франция также попала в список стран с наиболее полезной кухней. Хотя французы и питают любовь к мясу, сдобе, шоколаду и высококалорийным сырам, лишь 6,6% местных жителей страдают излишним весом, а живут, в среднем, 81 год. Судя по всему, секрет французов заключается в том, что они перекусывают небольшими порциями и редко употребляют жареные продукты, предпочитая им выпечку, гриль и тушеные блюда.

Также в рейтинг попала средиземноморская кухня: итальянская и испанская, состоящая, в основном, из морепродуктов и оливкового масла; греческая с ее сардинами и баклажанами; израильская, в которой используют различные специи и приправы из трав.

Вошла в список и корейская кухня. И хотя любимое блюдо корейцев готовится из говядины на углях, они в пять раз меньше употребляют мяса, чем среднестатистический американец.

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