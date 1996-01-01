Суйфэньхэ будет отдыхать

Возможно, в скором времени приморским властям больше не придется ломать голову над тем, как улучшить инфраструктуру пограничных пунктов пропуска через российско-китайскую границу. Китайцы нашли другой выход на российский рынок. За пределами Приморья. В китайском городе Тунцзян, который находится на границе с Еврейской автономной областью (в 150 км от Биробиджана), 8 декабря состоялось торжественное открытие нового оптового рынка "Тунсин".

Наш путь из Биробиджана до Нижнеленинского международного речного порта, где находится пункт пропуска через российско-китайскую границу, занял около двух часов на автомобиле. Нам предстоит переправиться через Амур. "Пума" - судно на воздушной подушке оказалась пластмассовой посудиной на пять мест, дребезжащей и промерзшей насквозь. Сзади две турбины, спереди - лихой водила-китаец. Упаковываемся, закрываемся изнутри на засов - поехали! Через сотню метров от берега порыв ветра разворачивает наш транспорт, как ему хочется. Потом еще раз. Мысль одна: только бы не перевернуло и только бы лед на реке выдержал - мы перемещаемся не на автомобиле по льду потому, что он еще очень тонкий. Ужаса добавило зрелище - большую "Пуму" на 25 мест, выехавшую раньше нас, ветром унесло в сторону от наезженной ледовой дороги, на буруны, с которых она так и не смогла выбраться самостоятельно, - на берег ее вытягивали канатом автомобили. Но вот каким-то чудом мы на берегу. Вся поездка через Амур заняла минуты три. Уже на той стороне знающие люди объяснили, что "Пума" в принципе не может перевернуться и что с одинаковым успехом она может перемещаться по льду, по воде и по суше. Замечу, что на обратном пути вопросы безопасности нас вообще не волновали.

На той стороне сразу стало ясно, что мы - в другой стране. Если не видеть этого своими глазами, никогда не поймешь, о чем идет речь. Пустынная - ни одного деревца - местность, все почему-то желтого цвета. Неухоженные на вид дома в трех деревнях, расположенных по дороге к Тунцзяню, огромные кучи соломы во дворах - ею отапливают дома. Дров, как мы убедились, в округе просто негде взять, а за каждою сломанное дерево здесь можно лишиться руки. Говорят еще, что во время рыбалки на Амуре местные жители вылавливают все, что несет течением, каждую ветку или бревно бережно высушивают.

После небольшой экскурсии - до Тунцзяна около 20 км - джип мэра города доставляет нас к гостинице "Санкт-Петербург". Говорят, она самая обжитая и уютная в городе. Впрочем, для Китая Тунцзян с его 172 тысячами населения все равно небольшая деревня. Статус города он имеет только благодаря своему приграничному положению.

...Прямые, широкие улицы, несмотря на то, что основной транспорт здесь пока рикши, строили сразу на перспективу. Все вычищено - ни грамма снега на дороге или тротуарах, вечером все сверкает огнями и переливается. Развлечений для усталых от шопинга русских почти нет. Караоке с китайским диско, которое, впрочем, неплохо идет под китайскую водку, чисто китайские рестораны с их системой кабинок, в которых отдыхают узким кругом. Китайская баня с массажем. Вот, пожалуй, пока и все.

К открытию рынка китайцы спешно достраивали гостиницу "Тунсин", которая тоже входит в торговый комплекс. За покупками далеко ходить не надо. Вышел из гостиницы - и ты уже на рынке. Часть участников нашей группы была размещена там, утром они жаловались на холод ночью в номерах, на то, что горячая вода дается по часам. Как мы узнали уже на следующий день после открытия рынка, когда большая часть гостей уехала на родину, постояльцев "Тунсина" переселили в освободившиеся номера "Санкт-Петербурга". А "Тунсин" продолжили строить.

После Суйфэньхэ в Тунцзяне не хватает русскоговорящих продавцов, общение с большинством торговцев происходит в основном на международном языке цифр с помощью калькулятора. Процесс по сбиванию первоначальной цены поэтому происходит не столь эффективно. Можно сказать, что в Тунцзяне практически не торгуются. Цены в целом достаточно высокие для Китая. Кроме того, в момент нашего пребывания там не очень порадовали товары. В Биробиджане и Хабаровске вовсю крутится реклама о том, что рынок готов, но на месте выяснилось, что высококачественные товары не успели привезти. Как утверждают китайцы, причиной тому сильные снегопады, которые якобы стали препятствием для караванов с продукцией лучших фабрик в южных провинциях КНР.

Конечно, стремясь быстрее открыть рынок, китайцы совершили ошибку - они и сами это поняли. 400 приглашенных на открытие русских, которые не увидели обещанного рекламой разнообразия товаров, обязательно расскажут об этом всем друзьям и знакомым. Расскажут и о холодной гостинице с горячей водой по часам. Однако, надо думать, будет сделано все, чтобы эту ошибку исправить. Высокие цены китайцы объяснили тем, что на рынке мало товаров, представленных непосредственно производителями, а пока здесь правят балом перекупщики. Но было обещано, что уже через пару недель с прибытием нового товара все изменится. Будут и выбор, и хорошие цены.

Мэр Тунцзяна лично выпил по бокалу со всеми гостями во время торжественного приема и пожелал каждому удачных покупок. Вообще с развитием Тунцзяна видят большие перспективы как русские, так и китайцы. Не исключено, что именно этот город составит конкуренцию любимому "универмагу" жителей российского Дальнего Востока - Суйфэньхэ.

Для населения Хабаровского края, ЕАО и Амурской области Тунцзян более привлекателен уже тем, что путь к нему на целую тысячу километров короче, чем в Суйфэньхэ. До Нижнеленинского международного речного порта можно добраться на автомобиле - от Биробиджана это всего 120 км на юг. Прекрасная автомобильная дорога и на китайской стороне. Для тех, кто переправляет крупные партии товаров, есть возможность выбрать вид транспорта - к Амуру с обеих сторон подведены железнодорожные пути. Причем дорога к Транссибу здесь намного короче и от Суйфэньхэ, до которого по прямой около 6 часов пути. Если добавить к этому более выгодные, чем в Хабаровске, тарифы Нижнеленинского порта и достаточно высокую скорость обработки грузов, становится ясно, что у пограничного пункта пропуска Нижнеленинское-Тунцзян хорошие перспективы.

Можно не сомневаться, что после строительства моста через Амур в районе Нижнеленинска большая часть грузов для российских компаний, работающих с КНР, пойдет именно здесь.