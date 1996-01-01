Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Папайя вступает в борьбу с раком
Исследователи отмечают, что экстракт из листьев папайи и ее чай обладают уникальными свойствами, помогающими в борьбе с раковыми заболеваниями. Причем это средство эффективно против широкого спектра опухолей.
Специалист из университета Флориды Нам Ден и его японские коллеги в статье, опубликованной в журнале Ethnopharmacology, документально засвидетельствовали противораковую эффективность папайи. Листья этого растения помогают бороться с раком шейки матки, молочной железы, печени, легких и поджелудочной железы. Исследователи использовали экстракт из высушенных листьев папайи, эффект был сильнее, когда клетки получали большие дозы чая из этого растения. Ученые показали, что экстракт листьев папайи стимулирует выработку ключевых сигнальных молекул, именуемых цитокинами типа Th1, которые помогают регулировать иммунную систему. Это открытие может привести к разработке терапевтических методов лечения, которые используют иммунную систему в борьбе с раком. Папайя используется как народное средство от различных недугов во многих частях мира, особенно в Азии. Им активно пользуются коренные жители Австралии и его родного Вьетнама.
Экстракт папайи не имеет никакого негативного воздействия на нормальные клетки, хотя при лечении рака большинство препаратов, как правило, дают тот или иной побочный эффект. Ученые подвергли 10 различных типов культур раковых клеток воздействию экстракта листьев папайи различной концентрации и проверили полученный результат спустя 24 часа. Папайя замедлил рост опухолей во всех культурах. Доктор Ден и его коллеги намерены запатентовать свое открытие через Токийский университет.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Провал резидентов
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край