Папайя вступает в борьбу с раком

Исследователи отмечают, что экстракт из листьев папайи и ее чай обладают уникальными свойствами, помогающими в борьбе с раковыми заболеваниями. Причем это средство эффективно против широкого спектра опухолей.

Специалист из университета Флориды Нам Ден и его японские коллеги в статье, опубликованной в журнале Ethnopharmacology, документально засвидетельствовали противораковую эффективность папайи. Листья этого растения помогают бороться с раком шейки матки, молочной железы, печени, легких и поджелудочной железы. Исследователи использовали экстракт из высушенных листьев папайи, эффект был сильнее, когда клетки получали большие дозы чая из этого растения. Ученые показали, что экстракт листьев папайи стимулирует выработку ключевых сигнальных молекул, именуемых цитокинами типа Th1, которые помогают регулировать иммунную систему. Это открытие может привести к разработке терапевтических методов лечения, которые используют иммунную систему в борьбе с раком. Папайя используется как народное средство от различных недугов во многих частях мира, особенно в Азии. Им активно пользуются коренные жители Австралии и его родного Вьетнама.

Экстракт папайи не имеет никакого негативного воздействия на нормальные клетки, хотя при лечении рака большинство препаратов, как правило, дают тот или иной побочный эффект. Ученые подвергли 10 различных типов культур раковых клеток воздействию экстракта листьев папайи различной концентрации и проверили полученный результат спустя 24 часа. Папайя замедлил рост опухолей во всех культурах. Доктор Ден и его коллеги намерены запатентовать свое открытие через Токийский университет.