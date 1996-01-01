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Выставка кошек прошла во владивостокском клубе "Паллада"
Пушистый хвост, мягкая шерстка и ангельская мордочка еще не залог победы в кошачьем конкурсе красоты. Чтобы обойти всех усатых соперников, нужно обладать невозмутимым спокойствием и вовремя побороть желание вцепиться в руки требовательного эксперта.
Это и подвело большинство участников выставки "Ассолюкс", которая прошла во владивостокском клубе "Паллада".
Как оказалось, таким терпением может похвастаться не каждая кошка. Особо строптивые участники цеплялись лапами за дверцы клеток, шипели в микрофон и демонстрировали чудеса акробатики, пытаясь силой покинуть непонятный им конкурс. Когда побег не удавался, кошки использовали острое оружие - коготки.
Тамара САПОЖНИКОВА и Екатерина ИВАНОВА, эксперты международной ассоциации любителей кошек "Ассолюкс", милых упрямцев отправляли домой, советуя хозяевам обратить внимание на капризный характер их питомцев. Поведение животного на конкурсе так же важно, как и внешний вид, физическая подготовка участника.
Шотландские вислоухие - одни из самых многочисленных представителей выставки - поразили строгих экспертов и зрителей своей послушностью, отметили судьи и отличное состояние шерстки, правильное положение ушей плюшевых конкурсантов. Третье место среди котят и шестое место среди взрослых в десятке лучших животных выставки получили кошки именно этой породы. А ярко-оранжевый котик Люк - призер второго ринга среди взрослых - даже приобрел в зрительном зале свое новое имя Апельсинка.
Терпеливые персы не смогли не занять призовые места, поэтому представители этой породы также были признаны лучшими. А белоснежный экзотический короткошерстный кот Диамант покорил сердце не только зрителей, но и экспертов, которые признали его лучшим животным выставки. Все участники получили корм и оценочные риббоны, лучшие кошки были награждены почетными розетками.
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