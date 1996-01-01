Собачьи бои

Количество пострадавших от нападений собачьих стай медленно и неуклонно растет с каждым годом.

Кто кого?

Статистика, увы, неутешительна. Травмпункты регистрируют более 200 обращений в год. И это - только официальные цифры. Никем не учтены порванные брюки, измазанные собачьими лапами пальто, исцарапанные сумки. Никто не возьмет на себя труд посчитать количество напуганных ребятишек, повергнутых в ужас стариков и разорванных собачьими клыками мелких домашних любимцев.

Попытки навести порядок сотрудниками специализированных служб, нередко встречают жесткое противодействие со стороны защитников прав животных, чья агрессивность и неразборчивость в методах нередко приводит к прямому столкновению с представителями экологических компаний. Последний случай противостояния "ловцам" на улице Сельской превратился в жесткий "вестерн" с рукопашной схваткой, стрельбой (по счастью, всего лишь из "воздушки"), автомобильной погоней и, как итог, вмешательством следователя. Все это заставляет взглянуть на проблему очистки города от бродячих животных внимательнее, отказавшись от привычных штампов и ярлыков. Объективно и непредвзято.

Деятельность по отлову и содержанию животных регулируется довольно древним документом - постановлением Совета Министров РСФСР №449 (от 23.09.80 г.) "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР". Изменения, внесенные Правительством РФ в 1992 году, суть постановления оставили прежней. В документе подробно расписано, кто и как должен регулировать численность "поголовья" в городах и весях страны. Там, в частности, сказано (п.3): "Установить, что собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица…подлежат отлову". И далее, "организации обязаны содержать отловленных служебных, охотничьих и других породистых собак, а также собак, имеющих регистрационные знаки, отдельно от остальных животных в течение трех дней (!) и с разрешения ветеринарного органа возвращать этих собак владельцам по их просьбе, а при отсутствии таковых…заинтересованным предприятиям, учреждениям и организациям". Несмотря на обилие "общих" мест, документ четко указывает сроки по содержанию "задержанных" животных и ясно устанавливает, кого можно (и нужно!) отлавливать из четвероногих безнадзорных - тех, кто, имея законный "вид на жительство", по той или иной причине покинул домашний очаг или казенную будку, сохранив при этом признаки принадлежности хозяину - ошейник и ухоженный внешний вид.

О бродячих собаках документ умалчивает, переводя тем самым их в категорию "вне закона", а следовательно, подлежащих уничтожению. Чем вызвана такая жестокость в отношении и без того наказанных судьбой животных? Конечно, заботой о гражданах. Не секрет, что именно бродячие животные являются основными источниками распространения бешенства, и не только. Оставленные ими "следы жизнедеятельности" зачастую содержат болезнетворные микроорганизмы. Вывести их из почвы практически невозможно. А если эти паразиты обоснуются в детской песочнице, то риск заражения ребенка увеличивается многократно. Надо ли говорить, как относятся к такой перспективе родители. Вне зависимости от их отношения к животным вообще и бродячим - в частности.

Личное дело

Любовь к животным резко идет на убыль при возникновении личной ответственности за их деяния. Сердобольная старушка подкармливает бездомную дворнягу, творит благое дело и одновременно, не ведая того, закладывает мину замедленного действия. Собака, чье призвание охранять и защищать, в том числе и свою территорию, в любом, кто бы ни приблизился к ареалу ее обитания, видит потенциального противника и конкурента. И действует соответственно, не без основания рассчитывая на благодарность от своей "кормилицы". Но если ей предъявить счет за разорванные штаны, она немедленно откажется от "прав собственности" на собаку. Тем более если претензии имеют законные основания и выражаются в совершенно конкретных цифрах.

Именно так и обстояло дело до недавнего времени, когда на территории Владивостока действовало постановление администрации г. Владивостока от 14.04.1999 № 629 "Об утверждении положения о порядке содержания и отлова животных в г. Владивостоке". В этом документе наряду с досконально прописанными пунктами о том, кто и при каких условиях имеет право держать домашнюю живность, указывалась и мера ответственности за их нарушения. Причем в полновесных МРОТах, что исключало двойное толкование. Так, за "загрязнение запрещенных для выгула территорий общественных мест экскрементами" - пять "минималок", за "нападение собаки и (или) повреждение собакой одежды человека" - от 3 до 10, за "нанесение животными укуса или телесных повреждений человеку" - до 12 МРОТ. Какая уж при таких расценках любовь?! Там же были указания ЖЭУ по организации на вверенной территории мероприятий по отслеживанию своевременной регистрации собак и предупреждению нерадивых владельцев. О самых злостных нарушителях рекомендовалось извещать административный отдел администрации города, чьи комиссии придадут нареканиям законную силу, облекут их в протоколы и штрафы, а для самых неуступчивых - в уголовную ответственность. И конечно же законодательную базу получили специализированные службы, кому вменялась малопочтенная, но необходимая обязанность отлавливать бродячих животных. Ясность в этом вопросе кончилась со вступлением в силу год назад, 12 марта 2009 года, Постановления главы г. Владивостока № 215, отменившего "постановление № 629".

Причины такого шага носят чисто юридический характер. Вот только взамен так ничего и не появилось, а это значит, что уже почти год Владивосток живет…без какого-либо закона, регулирующего одно из самых узких мест городского хозяйства. Как результат такого положения дел - усилившаяся напряженность, конфликты и потасовки любителей животных с сотрудниками "отделов отлова". Но это лишь видимая часть проблемы.

Другая, скрытая до времени, может "стрельнуть" в любой момент. Поскольку собака, почувствовавшая кровь, свою силу и безнаказанность, едва ли остановится. И кто станет ее следующей жертвой?

Программный продукт

Извечный русский вопрос "что делать?" в контексте поднятой темы имеет несколько ответов. Начальник отдела отлова и содержания животных ООО "Экологическая компания "Город Н" Валерий Акимов считает, что пора полумер прошла. Отсутствие законодательной базы никак не регламентирует деятельность "очистного" ведомства. И, значит, "ловцы" вынуждены исполнять роль "скорой помощи", выезжая только по заявкам пострадавших, не имея возможности проводить профилактические мероприятия и карать (хотя бы рублем!) нерадивых хозяев. При этом город тратит огромные деньги на решение оставшейся проблемы. Ведь отлов одного животного обходится городской казне в 1100 рублей. Последующее содержание, ветеринарное обследование и кормежка еще, без малого, в 3000 рублей. Более гуманная стерилизация панацеей тоже не является. Операция одной суки "встанет" приблизительно в 3500 рублей, ее последующее двухнедельное (чтобы не разошелся шов) пребывание в клинике еще в столько же. Но! "Кусает-то она не тем, чем щенят рожает, - сетует Валерий Владимирович. - Ведь клыки, когти, рефлексы и инстинкты при ней останутся". Он уверен: необходима специальная программа. Пусть не государственная, хотя бы городская, согласно которой предприятие "по отлову" должно находиться непосредственно в ведении и под руководством администрации города. Это позволит сэкономить немалую часть денег и направить их на решение насущных собачьих проблем - строительство большого вольера, привлечение к проблеме специалистов, расширение информационного поля, поощрение граждан, взявших собак из приюта. Ведь любовь к животным должна проявляться не в слезном умилении или абстрактно-агрессивном гуманизме, но в реальных делах.