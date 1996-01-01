www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Более 200 домов Владивостока будут отремонтированы капитально

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На капитальный ремонт 238 многоквартирных владивостокских домов в 2010 году подготовлены все необходимые документы и сметы, которые предусматривают работы на 1 155,2 млн руб.

Реализуется эта программа в рамках Федерального закона №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Напомним, в 2008 году в программу капремонта вошло 34 дома, в 2009 году - 98, и уже сформирован список домов на 2010 г. - в него вошли 238 многоквартирных домов.

В бюджете города на текущий год для этого предусмотрено 318,576 млн руб. Сейчас ведутся работы по проверке всей необходимой документации. Следующим этапом станет защита программы капремонта жилых домов на 2010 год сначала в администрации края, а затем в Правительстве России. По программе планируется капитально отремонтировать фасады и крыши домов, установить лифты, заменить системы отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Напомним, в программе капитального ремонта многоквартирных домов могут принять участие все жители многоквартирных домов, определившиеся с формой управления своим домом. При этом, согласно закону, преимущество имеют ТСЖ (товарищества собственников жилья). Подать заявки на участие в программе жители могут до 2011 года включительно, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru