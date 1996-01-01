Более 200 домов Владивостока будут отремонтированы капитально

На капитальный ремонт 238 многоквартирных владивостокских домов в 2010 году подготовлены все необходимые документы и сметы, которые предусматривают работы на 1 155,2 млн руб.

Реализуется эта программа в рамках Федерального закона №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Напомним, в 2008 году в программу капремонта вошло 34 дома, в 2009 году - 98, и уже сформирован список домов на 2010 г. - в него вошли 238 многоквартирных домов.

В бюджете города на текущий год для этого предусмотрено 318,576 млн руб. Сейчас ведутся работы по проверке всей необходимой документации. Следующим этапом станет защита программы капремонта жилых домов на 2010 год сначала в администрации края, а затем в Правительстве России. По программе планируется капитально отремонтировать фасады и крыши домов, установить лифты, заменить системы отопления, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

Напомним, в программе капитального ремонта многоквартирных домов могут принять участие все жители многоквартирных домов, определившиеся с формой управления своим домом. При этом, согласно закону, преимущество имеют ТСЖ (товарищества собственников жилья). Подать заявки на участие в программе жители могут до 2011 года включительно, сообщает пресс-служба администрации г. Владивостока.