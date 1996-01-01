Кому платить за коммуналку?

Владивостокская коммуналка с ее дырявыми кровлями, давно не ремонтировавшимися подъездами и изношенными внутридомовыми сетями стала золотой жилой для...

...Для недобросовестных управляющих компаний (УК) и мошенников всех мастей. А все потому, что мы, собственники наших квартир, пассивны и не интересуемся тем, кому и за что платим, в чьи закрома стекаются наши денежки. Весьма, надо сказать, не малые!

Вот, к примеру, проверила администрация Владивостока работу одной из управляющих компаний - и оказалось, что та, собрав с жильцов 150 млн рублей, смогла отчитаться лишь за 30 млн. Куда ушли остальные 120 млн, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Поэтому борьба за управление жилым фондом идет нешуточная - со сбором компромата на конкурентов, фальсификацией договоров и вбрасыванием двойных (а то и тройных) квитанций в наши почтовые ящики. Суммы за коммунальные платежи в них указаны те же самые, но платить предлагается разным управляющим компаниям. Что в таком случае делать жильцам? Заплатишь одной - другая объявит тебя должником…

- Сегодня УК и жильцы - это два противоположных лагеря. Интересы компаний заключаются в том, чтобы больше заработать, интересы жильцов - получить достойные услуги по приемлемым ценам. Чтобы найти компромисс в этих отношениях, собственникам жилья надо проявлять больше активности. А то ведь что получается: управляющие компании сами печатают и рассылают квитанции, собирают деньги, но о расходах перед собственниками жилья не отчитываются. Люди проявляют активность только тогда, когда обнаруживают эти двойные квитанции и долги по квартплате, - говорит директор муниципального автономного учреждения "Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока" Сталина АЛЕКСЕЕНКО. - Во Владивостоке сегодня около 90 управляющих компаний и порой путем фальсификации протоколов собраний собственников, договоров управления многоквартирными домами по 2-3 компании пытаются доказать свое право управлять одними и теми же домами.

К сожалению, у городских властей практически нет рычагов давления на недобросовестных управленцев. Согласно законодательству, контроль за деятельностью УК возложен на собственников жилья. Администрация Владивостока - один из них, но муниципальных квартир на сегодняшний день осталось не более 20%. Поэтому права решающего голоса при выборе способа управления тем или иным жилым домом у нее, как правило, нет.

УК имеет право взимать плату за жилищные услуги только в том случае, если она заключила договоры с собственниками помещений в многоквартирном доме на условиях, указанных в решении общего собрания собственников этого дома. Нередко собственники квартир не считают нужным подписывать договоры управления, а между тем наличие такого договора - гарантия того, что в случае судебных разбирательств гражданин, добросовестно оплачивающий жилищные услуги, всегда сможет доказать свою правоту.

Когда нас спрашивают: "Кому платить, если пришло три квитанции?" - мы отвечаем: "С какой компанией заключен договор, той и платите". Потому что есть случаи мошенничества - когда организации, уже не имеющие права обслуживать данный дом, продолжают рассылать свои квитки. Причем в заложниках у недобросовестных предпринимателей оказываются не только сами жильцы, но и та управляющая, с которой у них заключен договор. Если часть людей платит по вторым квитанциям, происходит отток денежных средств, а ответственность за содержание жилья и безопасность проживания остается на компании, законно обслуживающей дом. По закону управлять домом может только одна компания. Если жильцов не устраивает та, с которой заключен договор, нужно его расторгать и заключать договор с новой УК. Но для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья. Количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально размеру площади принадлежащей ему квартиры.

Если большинство собственников проголосует за новую УК, в течение 30 дней она обязана заключить договор управления со всеми собственниками жилья, включая тех из них, кто не участвовал в голосовании. Уклонение от заключения договора не освобождает собственника от обязанности по внесению платы за жилое помещение.

Ранее управляющая домом компания обязана уведомить собственников квартир о том, что прекращает управление домом. Составляются акты передачи технической документации, старые договоры с жильцами расторгаются и заключаются новые. При этом организация обязана отчитаться перед собственниками жилья о собранных и использованных ею средствах. Все остатки средств должны быть перечислены на счет той УК, которая будет обслуживать дом.

Если собственники жилья заключили договор на обслуживание с новой организацией, а прежняя продолжает их забрасывать квитанциями об оплате своих услуг, следует обратиться в суд.

Оплачивать услуги ЖКХ управляющей домом компании можно и через МАУ "РКЦ ЖКХ Владивостока". Это некоммерческое учреждение, созданное для организации расчётов за ЖКУ между гражданами и организациями, оказывающими такие услуги.

- На сегодняшний день наш расчетно-кассовый центр обслуживает 45% жилищного фонда, - говорит Сталина АЛЕКСЕЕНКО. - У нас затратная часть - обработка и доставка квитанций в МАУ "РКЦ" обходится дешевле, чем в других учреждениях. А значит, у компаний остается больше средств на содержание жилья.

При оплате через РКЦ исключена вероятность "хождения" двойных квитанций. И, наконец, если жители меняют способ управления многоквартирным домом или обслуживающую организацию, вся информация по предыдущим платежам сохраняется в базе данных единого кассового центра. Людям не приходится бегать по нескольким адресам, собирая справки, к примеру, для получения жилищной субсидии на оплату ЖКУ.

За деятельностью самого МАУ "РКЦ" ведёт контроль Наблюдательный совет, который состоит из специалистов структурных подразделений администрации Владивостока и представителей общественности. Сегодня мы имеем договоры с 46 УК, и, если бы все управляющие компании вели свои расчеты посредством МАУ "РКЦ", проблема с двойными квитанциями была бы решена. Добиться этого смогут сами собственники жилья, надо лишь проявить инициативу и ответственность. Чтобы обязать управляющую компанию вести расчёты через единый расчётно-кассовый центр, жильцам необходимо инициировать собрание собственников жилья и большинством голосов внести изменения в договор управления многоквартирным домом.