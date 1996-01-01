Бесплатные горячие завтраки вернулись в школы Владивостока

"Уже с 17 марта в школах Владивостока дети младших классов начнут получать бесплатные горячие завтраки, мы к такой работе давно готовы, теперь для этого появились правовые основания", - заявил Игорь ПУШКАРЁВ на заседании Думы г. Владивостока.

На заседании думы депутаты приняли в трех чтениях необходимые изменения в нормативный акт, который в числе прочих вопросов регулирует организацию питания в школах. Теперь у администрации появились основания расходовать субсидии краевого бюджета на организацию и обеспечение питанием учащихся 1-4 классов. Также во Владивостоке действует муниципальная программа поддержки детей из малообеспеченных семей, на эти цели в бюджете Владивостока на 2010 год предусмотрен 22,5 млн руб. Теперь к этим средствам прибавится 45 млн руб. из краевого бюджета - на мероприятия по организации питания и на питание всех ребят с 1 по 4 класс, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.