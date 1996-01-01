Верите ли вы астрологическим прогнозам? (Опрос "ЗР")

Более 10 лет назад западные астрологи предложили отмечать праздник - Всемирный день астрологии - 20 марта, когда начинается астрономический и астрологический год, солнце в это время вступает в знак Овна...

О влиянии звезд на человека говорят уже давно. Наука, изучающая воздействие звезд на земной мир, - астрология - возникла в древности и была тесно связана с астральными культами и мифологией. Первые гороскопы появились на рубеже II-I веков до н.э. Древнейшая наука в разные времена находилась то в фаворе, то в небытие. Нынче популярность астрологии и различных прогнозов растет стремительно. Мы опросили своих читателей, прислушиваются ли они к астрологическим прогнозам, верят ли в магическую силу звезд?

Ольга АДАМЕНКО, студентка ДВГУ:

- Я на самом деле очень часто заглядываю на странички журналов, где есть гороскопы: читаю предсказания не только для себя, но и для своих родных и друзей. И очень часто астрологи предсказывают то, что действительно происходит. Это безумно интересно, ведь человеку всегда хочется узнать свое будущее, он стремится к этому. Как бы ни старались не заглядывать в будущее, мы всегда читаем астрологические прогнозы.

Валентина ДЕЛИЕВА, повар:

- Да, конечно. Верю в гороскопы. Когда молодая была, любила на звезды смотреть, мечтать о будущем... Со звездами у меня связаны приятные жизненные воспоминания. Вспоминается поездка в Сочи: ночи там темные-темные, словно бархат, а звезды яркие-яркие…

Наталья МАЯЦКАЯ, сотрудник библиотеки:

- В гороскопы в принципе верю, но к предсказаниям не очень-то прислушиваюсь. Просто так, можно сказать, для интереса...

Валентина ЛЕОНТЬЕВА, к.ф.н., преподаватель кафедры русского языка и стилистики:

- Не верю. Во-первых, у меня возможности-то такой не было, я никогда не обращалась к профессиональным астрологам, магам, медиумам. Немного боюсь быть зависимой от этих предсказаний. Предпочитаю преодолевать все жизненные трудности, какими бы они ни были, сама. К примеру, мне что-нибудь предскажут, и я потом буду думать, что меня словно уже "запрогнозировали" на этот результат.

Мария АНТИПЕНКО, продавец-консультант "Пиши-Читай": - Конечно, верю. Я сначала не верила в прогнозы и гадания, а потом у нас на полке появилась книга Павла Глобы. И я решила проверить, правда или не правда? Сходится ли предсказание для моего знака зодиака Овна с реальностью? Получилось, что в конце февраля меня обокрали. Уже позже в книге обнаружила, что был такой прогноз. С того времени стала читать, обращать внимание на советы. Теперь прислушиваюсь к прогнозам и по радио, иногда что-то сбывается, что-то нет. Из гороскопов знаю, чего стоит опасаться в день грядущий и как избежать этих неприятностей. Вчера, к примеру, мне "звезды" не советовали ни с кем ругаться! Хотя окружающие, бывало, раздражали своим поведением, я контролировала себя и была спокойна, чем плохо?