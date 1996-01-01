На летнее время переходить не будем?

При переходе России к поясному времени часовая разница между Приморьем и федеральным центром не изменится. Об этом РИА "Восток-Медиа" сообщил депутат Законодательного Собрания Приморского края Анатолий БЕЛЯЕВ.

По его словам, Госдума сейчас рассматривает проект Федерального закона "О переходе Российской Федерации к поясному времени", согласно которому страна уйдет от декретного времени и откажется от перехода на летнее время. "Если законопроект будет принят, мы перестанем переходить на летнее время и, отказавшись от декретного, войдем в солнечный ритм, что я как врач считаю правильным. Солнце в Приморье будет находиться в зените как положено - в 12:00, а не в 14:00, как сейчас", - сообщил Анатолий Беляев. Он также отметил, что часовая разница с федеральным центром при этом не изменится. "Единственная поправка, которую предлагает внести в закон приморский парламент, это проведение консультаций с регионами в случае изменений часовой разницы с федеральным центром", - добавил депутат.Вопрос о переходе страны к поясному времени парламент Приморья обсудит на очередной сессии, запланированной на 17 марта.