Вузы Приморья ждут абитуриентов

Набор студентов в Дальневосточный федеральный университет, строительство которого идет на о. Русский, возможно, начнется уже в этом году. Однако, по мнению экспертов, значительного перераспределения абитуриентов между вузами Приморья ждать не стоит.

Всего, по информации Департамента образования и науки Приморского края, в этом году свои двери распахнут 11 государственных вузов, 30 филиалов приморских вузов в городах и районах края, 2 местных негосударственных вуза, 7 филиалов негосударственных вузов. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году в вузы края поступит около 9 000 человек, на бюджетные места - около 7 000.

Что касается учреждений среднего и начального профессионального образования, то их на территории Приморья на сегодняшний день 26, 3 из которых - негосударственные. Учреждений начального профессионального образования в крае 34. В этом году они готовы принять 6 100 человек, 2 000 - на базе 9 классов, 3 200 - на базе 11 классов, 450 человек - на базе 9 классов (без среднего образования), 547 человек - с образованием ниже 9 классов.