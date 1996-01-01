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Новые микрорайоны в Находке построят согласно новому генеральному плану
Со дня на день в Находке ждут последней "визы" на новом генеральном плане города. Получив в установленные законом сроки все необходимые согласования, он немного задержался в Минрегионразвития РФ. После возвращения из министерства он будет принят Думой и подписан главой.
Новый генплан предполагает зонирование территории с учетом перспектив ее развития до 2030 г. и позволит расширить округ до 70 тыс. га. Функционально планируется разделить территории на производственные и рекреационные, а также развивать транспортную инфраструктуру, общественно-деловую и жилую застройки.
Подробнее о генплане в интервью "ЗР" рассказала главный архитектор Находкинского городского округа Татьяна ЯКОВЛЕВА.
- Татьяна Владимировна, когда ожидается получить последнюю подпись на генплане?
- Прежде всего, хотелось бы отметить качественную работу по генплану Института строительных проектов города Санкт-Петербурга. Практически все согласования мы получили в срок, установленный положением о согласовании генерального плана. В течение 3-х месяцев были получены одобрения во всех соответствующих министерствах. В частности, без единого замечания были получены согласования в ГО и ЧС и Минобороны. Единственное, что осталось, - это сводное заключение Министерства регионального развития, его проект уже готов.
- Как учтены в генплане объекты федерального и краевого значения?
- В районе поселка Хмыловка планируется размещение Дальневосточного логистического центра с функциями долгосрочного хранения навальных грузов и высокотехнологичной обработки объектов транспортировки и хранения. В генплане учтены все крупные проекты федерального значения, такие как морской нефтеналивной порт и нефтеналивной терминал "Козьмино", строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", конечной точкой которого станет Козьмино. Кроме того, ОАО "Роснефть" готовит проект Приморского НПЗ. Также будет продолжено строительство сухого дока компании Сахалин-Энерджи, который будет использоваться для строительства буровых платформ.
- Во время публичных слушаний было много предложений по поправкам в генплан?
- Да, действительно, жители активно включились в работу по генеральному плану. В частности, очень активно высказались яхтсмены города. Они предложили сделать морской фасад города более ярким.
В развитии этого предложения уже сейчас на улице Портовая строится здание с серьезными конструктивными элементами. Там предусмотрен стилобат, в котором будут размещены парковочные места. Он также станет продолжением набережной Находки, по которой жители смогут гулять. Там же появится кафе с видом на море. Это очень интересный объект, который будет служить украшением морского фасада города. Кроме того, в период слушаний поступила заявка от корейской компании по строительству спортивно-оздоровительного комплекса в районе мыса Астафьева. В рамках договоренности было создано совместное российско-корейское предприятие. В настоящее время идет активное проектирование объекта, компания запросила порядка 70 га. Планируется, что на данном участке будет построен гольф-клуб, а также гостиницы. Проект получил высокую оценку на Градосовете города.
- А какие перспективы развития у самой Находки в рамках генплана?
- Развитие центральной части города строится согласно "Схеме развития Находкинского проспекта". Проект был разработан в 2007 г., и уже сейчас мы подводим некоторые его итоги. Район озера Соленого в последнее время приобрел очень серьезные преференции, он стал инвестиционно-привлекательным, и все те предложения, что были показаны в инвестиционном проекте, уже приняты к реализации.
Генеральным планом предлагается развивать семь основных центров социального и культурно-бытового обслуживания.
В рамках развития исторического ядра на продолжении улицы Ленинская предлагается разместить гостиницу и многофункциональный развлекательный центр. На территории комплекса "Проспект Мира" планируется организовать спортивно-туристический центр гребли, развлекательный центр с гостиницей, театр, гидропарк, детский парк аттракционов и торгово-ярмарочную зону. На площади Совершеннолетия планируются к размещению офисный, развлекательный комплексы и гостиница. В северной части города, на базе общественного комплекса "Университет", предлагается построить учебный и торгово-развлекательный центры, организовать пляж. Развитие комплекса "Южный" предполагает организацию торгово-ярмарочного комплекса. В районе мыса Шефнера запланировано размещение рыбного рынка и ресторана. В районе "Мореходки" предполагается построить досуговый и торговые центры, спортивные комплексы.
- Татьяна Владимировна, какие особенности застройки вы могли бы отметить в округе?
- Особенности застройки в Находке конечно же есть. В городе в основном застраиваются низинные части, но при этом те "зеленые островки", которые вы видите вдоль бухты, мы стараемся сохранить. Это делает застройку, в частности малоэтажную, очень привлекательной.
Основным девизом генплана как раз является малоэтажная застройка. Мы назвали это - "приморская деревня". Это достаточно интересное концептуальное и архитектурное решение. Это менее ликвидное имущество, которое привязывает человека к земле. Генплан ставит перед собой цель увеличить численность населения городского округа к 2015 г. до 190 тысяч человек, а к 2030 г. - до 205 тысяч. Мы рассчитываем на приток жителей России, которые проживают в северных территориях, и в свою очередь готовы предложить им комфортное и качественное жилье.
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