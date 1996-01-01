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Параметры Дальневосточного федерального университета определены
Определены параметры Дальневосточного федерального университета, общая площадь которого составит 268,1 тыс. кв. м, об этом "ЗР" сообщил пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ" Александр ОГНЕВСКИЙ.
ДФУ составят пять учебных корпусов на 10,5 тыс. учащихся очной формы обучения, в том числе:
Корпус 1 - Гуманитарный учебный корпус (конференц-центр) - площадью 96 тыс.кв.м, в который войдут институты:
- Русского языка и литературы, нормируемая площадь 17,8 тыс.кв.м/1,0 тыс. учащихся;
- Иностранного языка, нормируемая площадь 17,8 тыс.кв.м/1,0 тыс. учащихся;
- Восточный институт, нормируемая площадь 21,36 тыс.кв.м/ 1,2 тыс. учащихся;
- Институт истории, философии и культуры, нормируемая площадь 17,8 тыс.кв.м/1,0 тыс. учащихся.
Корпус №2 - Естественнонаучный учебный корпус (пресс-центр) - площадью 45 тыс.кв.м в составе институтов:
- Массовых коммуникаций, нормируемая площадь 17,8 тыс.кв.м/ 1,0 тыс. учащихся;
- Дальневосточный институт инновационных технологий и качества, нормируемая площадь 8,9 тыс.кв.м/ 0,5 тыс. учащихся;
- Математики и компьютерных наук, нормируемая площадь 14,24 тыс.кв.м./ 0,8 тыс. учащихся.
Корпус №3 - Финансово- экономический - площадью 38 тыс.кв.м, в котором разместится институт менеджмента и бизнеса - 2,3 тыс. учащихся;
Корпус №4 - Общеуниверситетский студенческий центр - площадью 41 тыс.кв.м;
Корпус №5 - Медицинский лечебный и научно-исследовательский центр и учебный корпус медицинского блока площадью 48,1 тыс.кв.м были включены в состав ДФУ постановлением Правительства РФ совсем недавно - 28 ноября 2009 г. В нем разместятся:
- Институт фундаментальной медицины, нормируемая площадь 17,8 тыс.кв.м/ 1,0 тыс. учащихся;
- Институт физкультуры и спорта, нормируемая площадь 8,9 тыс.кв.м/ 0,5 тыс. учащихся.
По корпусам №1 и №2 уже разработана проектная и рабочая документации и 21 декабря 2009 г. получено положительное заключение государственной экспертизы. Задания на проектирование корпусов №№3,4,5 еще проходят согласования в министерствах образования и регионального развития РФ. Сегодня в поселке Аякс на о. Русском уже возводятся гостиничные корпуса (будущие кампусы), конференц-центр и пресс-центр.
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