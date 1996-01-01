Началась продажа льготных авиабилетов

В авиакассах Владивостока начались предварительные продажи льготных авиабилетов, действие которых начинается с 1 апреля. В этом году субсидии на перевозки пассажиров по льготным тарифам - дальневосточникам младше 23 и старше 60 лет - из европейской части России на Дальний Восток и в обратном направлении получат 11 авиакомпаний.

Как сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиации), правительство выделило в этом году на субсидирование таких перевозок 2,5 млрд руб. Росавиация заключила с авиакомпаниями "Аэрофлот - российские авиалинии", "Трансаэро", "S7" ("Сибирь"), ГТК "Россия", "Якутия", "Владивосток Авиа", "Уральские авиалинии", "Донавиа", "Таймыр", "Мирнинское авиационное предприятие" и "Новосибирское авиационное предприятие" договоры на осуществление субсидированных воздушных перевозок с Дальнего Востока.

Расширилась и география льготных перелетов. Перевозки будут осуществляться по 26 маршрутам из городов ДФО (Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Норильск и Кызыл) в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Напомним, что специальные тарифы позволят пассажирам сэкономить на перелете из одного конца России в другой половину стоимости авиабилетов. Как выяснило информагенство "Восток-Медиа", самые дешевые авиабилеты пока у "Трансаэро": Владивосток - Москва - 5 700 руб. (11 400 руб. в обе стороны), Владивосток - Санкт-Петербург: 5 000 руб. (10 000 в обе стороны). "Владивосток Авиа" и "Аэрофлот" предложили льготным пассажирам билеты в Москву по 7700 руб. (15400 в обе стороны). А слетать в Сочи "Аэрофлотом" можно всего за 17400 руб. (туда и обратно).

По данным "ЗР", в прошлом сезоне - а акция длилась с 15 мая 4,5 месяца - воспользовались льготными авиаперелетами 163 тыс. дальневосточников. В этом году границы льготного сезона расширены на 2,5 месяца - с 1 апреля по 31 октября.