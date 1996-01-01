Губернатора вернут в ЗакС

На заседании Законодательного Собрания Приморского края 17 марта в трех чтениях депутатам предстоит внести изменения в Устав края.

В частности, в новой редакции предполагаются ежегодные отчеты губернатора о деятельности краевой администрации и иных органов исполнительной власти края перед региональным парламентом. Согласно законопроекту отчет должен быть представлен Законодательному Собранию не позднее 1 июня следующего после отчетного года.