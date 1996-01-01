Банковская комиссия при оплате за детсад незаконна?

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования прокуратуры края и признал незаконным взимание комиссии с владивостокских родителей при приеме платежей за детские сады.

1 июня 2009 г., сообщила старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, между управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока и Приморским отделением Сберегательного банка России заключен договор о приеме платежей с физических лиц за содержание детей в дошкольных учреждениях образования. Согласно его условиям, родители обязаны, помимо основной платы за содержание ребенка, оплачивать также услуги банка в размере 3% с суммы оплаты в момент приема платежей в банке либо 1,8% при оплате через информационно-транзакционные терминалы банка. Однако взимание комиссии с родителей, которые не являются стороной указанного договора, является неправомерным. Но кто будет оплачивать услуги банка, в прокуратуре не уточнили.