Подземные переходы приватизируют?

Недостроенные и брошенные подземные пешеходные переходы в районе Покровского парка, ул. Гоголя, на пересечении пр-та "Красного знамени" и ул. Толстого и другие в ближайшие дни могут быть приватизированы через аукцион теми компаниями или частными предпринимателями, которые возьмутся их достроить и ввести в действие, естественно, используя их и для развития своего бизнеса.

Вероятно, будет продан и обветшавший пешеходный переход под трамвайными путями и дорогой по ул. Жигура в районе остановки электрички "3-я Рабочая".

Поспешность, с которой предполагается решить вопрос по приватизации этих объектов, объясняется тем, что город вступает в период авральной подготовки к своему 150-летию, а ситуация с ними - как бельмо на глазу у городской власти.

Кстати, уже определилось некое "лицо", которое готово заплатить городу за "пучок" из 10 таких объектов - 27 млн рублей. Однако, по оценкам риелторов, эти объекты в целом можно попробовать продать и дороже, установив первоначальную цену всего лота в 50 млн рублей.

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