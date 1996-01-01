Москвичи получат "виды на море" Владивостока

Москвичи, которые стоят далеко не первыми в очередях на столичное жилье, в ближайшее время, похоже, смогут получить великолепный подарок - им дадут возможность выбирать себе альтернативные квартиры на берегу моря во Владивостоке, где за московские деньги предполагается продолжить строительство "московского микрорайона".

Этим должны решиться, по крайней мере, две проблемы: избыточность населения в Москве и его постоянное уменьшение в последние годы во Владивостоке. К тому же известно, что для поддержания темпов строительства нового жилья в главном приморском городе обязательно требуется приток новоселов извне.

Кстати, среди этих новоселов - и будущая труппа приморского театра оперы и балета, которую в ближайшие шесть месяцев необходимо набрать для того, чтобы начать тренировки первого представления "Бал в ледовом дворце", премьеру которого должны увидеть гости будущего саммита АТЭС 2012 г.

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