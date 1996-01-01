Во Владивостоке пройдет защита социальных проектов, разработанных школьниками

Финал краевого конкурса всероссийской акции "Я - гражданин России" пройдет во Владивостоке 22 марта. На заключительный фестиваль будут представлены 11 молодежных социальных проектов, победивших в муниципальном отборе.

Конкурс в рамках акции "Я - гражданин России" проходит в регионах седьмой год. Воспитательными задачами конкурса являются формирование у школьников чувства гражданской ответственности за социальную обстановку в своих местностях, выработка навыков гражданского участия и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.

В ходе конкурса ребята представляют на суд жюри проекты социально значимой направленности, которые они уже реализовали в своем муниципальном образовании осенью прошлого года. Разработчиками могут выступать школьные команды, воспитанники учреждений дополнительного образования, представители детских и молодежных общественных организаций.

Проекты победителей краевого этапа направляются на экспертизу всероссийскому жюри. Определение участников финала всероссийской акции будет осуществляться по пяти тематическим направлениям: экология, благоустройство территорий, социальные проблемы, молодежная проблематика, гражданские инициативы.

Заключительный этап всероссийской акции пройдет летом 2010 года в одном из центральных городов России. В прошлом году во всероссийском финале Приморье успешно представила команда технического лицея Владивостока. Проект лицеистов "Есть память, которой не будет конца" оказался в числе победителей. А участник команды Савва Лисицинский получил 60 тысяч премиальных рублей в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба администрации Приморского края.