В ожидании потопа владивостокцы запасаются резиновыми сапогами

В ожидании обещанных массированных мартовских осадков, владивостокцы все пристальнее всматриваются в водоотводные ливневые канализации.

Недавний небольшой дождичек показал, что за зиму на дороги города было высыпано достаточное количество песка и щебня. Достаточного в смысле забить канализационные стоки. Что будет к концу марта - началу апреля, когда плюсовые температуры станут среднесуточными, а весь не вывезенный за зиму снег и лед начнет усиленно таять, даже думать не хочется. Зато в хозяйственных магазинах исчезла резиновая обувь ходовых размеров, а это первое свидетельство надвигающегося паводка. Второе свидетельство - отсутствие рабочей суеты у ливневых стоков, как говорят знающие люди, по причине отсутствия денег в городской казне на паводковые мероприятия. Словом, кто за сапогами последний?

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