В кулинарном соревновании "Вкусная Весна" проигравших нет

9 марта в гостинице "Владивосток" состоялось кулинарное соревнование "Вкусная Весна" среди женщин-инвалидов Приморского края. Мероприятие было приурочено к Международному женскому дню 8 Марта.

Главным судьей соревнований выступил шеф-повар рыбного ресторана во Владивостоке Palau Fish Сергей Клименко. Специальный гость мероприятия - президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.

Организатором "Вкусной Весны" выступила владивостокская общественная организация инвалидов-колясочников "Ковчег".

В состязании приняли участие 14 женщин с ограниченными возможностями здоровья. В течение 40 минут участницам предстояло приготовить необычные закуски и салаты из предлагаемого набора продуктов. Проигравших в кулинарном соревновании не было. Каждая конкурсантка получила памятный диплом за участие в соревновании в определенной номинации, а также ценные подарки. Вручали подарки за победу в следующих номинациях: "Самое элегантное блюдо", "Национальный колорит", "Самое необычное сочетание вкусов", "Самое сытное блюдо", "Самое постное блюдо", "Самое патриотическое блюдо" и другие.

Все участницы получили подарки - торты и кондитерскую продукцию, косметику и парфюмерию и другие подарки. "Я очень рада, что нам предоставили такую возможность - собраться всем вместе и поучаствовать в столь веселом состязании. Ведь многие из нас годами сидят дома в одиночестве", - сказала одна из конкурсанток, Рычкова Антонина. Веселые шутки, смех и дружеская атмосфера царили в воздухе во время проведения соревнований. Ведь для всех конкурсанток "Вкусной Весны" главное - не победа, а участие!