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Приморская энциклопедия станет народной книгой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вышла в свет "Энциклопедия рекордов. Приморский край. Все самое, самое, самое..." под редакцией Александра ТКАЧЕВА. На презентации 4 марта в бизнес-центре "Fresh Plaza" автор идеи и самой книги собрал всех участников (а их немало - презентацию посетило около 60 человек) создания этой уникальной в Приморском крае энциклопедии.

"Энциклопедия рекордов. Приморский край. Все самое, самое, самое" - отнюдь не свод справочных материалов. Главная изюминка этой книги в том, что она рассказывает о самом первом, о самом большом, о самом длинном, о самом редком - одним словом, об уникальном в Приморье. При этом увлекательная подача доступным языком базируется на достоверности. Над созданием этой уникальной энциклопедии трудились краеведы, историки, океанологи, географы, геологи, биологи и т.д. А главный редактор проекта Александр Ткачев и сам стал автором. Не случайно книгу уже окрестили народной, поскольку как материалы, так и средства на нее собирались методом "шапка по кругу".

Энциклопедия фактов содержит статьи по 10 тематикам - от климата и литературы до властей и криминала. Потому она одинаково интересна всем - детям и профессорам, уроженцам Владивостока и гастарбайтерам, не говоря уж о гостях и туристах Приморья.

"Если бы меня все же спросили, о чем эта книга (а всем это кажется очевидным), - отметил на презентации Александр Ткачев, - я бы ответил: о любви. Это любовь к тому, что меня окружает всю мою жизнь, о которой не говорят, которая просто существует. Самое главное в любви - это боязнь потерять. А сегодня природа, которая так дорога многим, разрушается. Мне очень хочется, чтобы то, что сегодня есть, нам удалось сохранить и, возможно, восстановить. Никто, кроме нас с вами, это не защитит".

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