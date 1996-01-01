Первая сдача у Артемовского гидроузла - уже в апреле

Первая очередь очистных Артемовского гидроузла будет сдана в апреле, в этом строители заверили губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА во время его инспекционной поездки. Полностью завершить и сдать объект планируется уже к концу года для повышения надежности водоснабжения.

Объекты водоснабжения и очистные сооружения Артемовского гидроузла станут одним из примеров модернизации и применения современных технологий. Вода будет очищаться и обеззараживаться не хлорированием и химическими реагентами, а с использованием современных фильтров и ультафиолета. В ходе реконструкции производительность очистных увеличится до 325 тыс. кубометров в сутки, объем забора воды возрастет на 30 тыс. кубометров ежедневно, а главное - улучшится качество подаваемой потребителям воды.