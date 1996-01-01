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Путин сохранил пенсии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Пенсионный фонд (ПФР) может в этом году недополучить 130-170 млрд руб. дохода, предупредил министр финансов Алексей КУДРИН на заседании президиума правительства, пишут "Ведомости".

Закон обязывает компенсировать дефицит бюджета ПФР из федерального бюджета, напомнил министр и предложил коллегам выбор: увеличить бюджетный дефицит, сократить другие расходы или сэкономить ПФР эту сумму, отказавшись от индексации трудовой пенсии с 1 апреля на 6,3%.

Премьер Владимир ПУТИН, обещавший эту прибавку, выбор сделал молниеносно: "Проведение ответственной политики означает и выполнение обязательств перед гражданами. И поэтому с 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Прошу исполнить". Повышение пенсий не нарушит макроэкономические параметры, уверен премьер.

При планировании бюджета макроэкономическая ситуация виделась позитивнее, ожидался более быстрый рост фондов оплаты труда, объясняет чиновник Минфина. "Ситуация остается сложной - фонды оплаты труда растут медленно. Для бюджетников индексация зарплат тоже не запланирована, а это значит, что бюджетный сектор ситуацию не спасет". Минэкономразвития в декабре снизило прогноз роста средней номинальной зарплаты с 10,1% до 6,1%, а фонда оплаты труда - на 300 млрд руб. Это, по расчетам министерства, сократит отчисления в ПФР на 135 млрд руб., говорит его сотрудник.

Денег на апрельскую индексацию пенсий искать не придется: эти расходы заложены в бюджете, напоминает замминистра социального развития Юрий ВОРОНИН: "Годовой доход ПФР, конечно, будет зависеть от макроэкономической ситуации, но за два месяца они выросли на 0,8%". Исходя из этой динамики Минздравсоцразвития не ожидает проблем с выплатой повышенных пенсий, говорит Воронин. В течение года помимо трудовой на 13,2% в два этапа проиндексируют социальные пенсии. С учетом валоризации среднегодовой доход пенсионера вырастет на 46%, как предусматривало бюджетное послание президента, объясняет Воронин.

ПФР готов к повышению на 6,3%, это соответствует бюджету фонда на 2010 г., говорит его пресс-секретарь Марина НАГОГА.

Правительство сделало выбор - увеличило пенсии и дефицит бюджета, признает чиновник Минфина: "Индексация - постоянная выплата и теперь навсегда останется в пенсионной системе".

Даже если казне придется компенсировать выпадающие доходы ПФР, дефицит бюджета не превысит установленного законом на этот год предела в 3 трлн руб., считают эксперты. Сейчас цена нефти ($75-80 за баррель) выше заложенных в бюджет $58, напоминает главный экономист "Тройки диалог" Евгений ГАВРИЛЕНКОВ. Дорогая нефть транслируется на всю экономику, растут отчисления от налога на прибыль, так что выше прогноза (на 200-250 млрд руб.) окажутся и нефтегазовые доходы (сейчас план по ним - 3,75 трлн руб.), говорит руководитель аналитического департамента BNP Paribas Юлия ЦЕПЛЯЕВА.

Сокращение доходов ПФР - не доминирующий сценарий, хотя риски существуют всегда, признает Цепляева. По ее прогнозу, итоговый бюджетный дефицит будет около 2,2 трлн руб. Пенсии следует повышать не за счет роста дефицита, а сокращая другие расходы, советует Гавриленков. Тогда итоговый дефицит бюджета не превысит 1,8 трлн и может быть полностью покрыт из резервного фонда (на 1 марта в фонде было 1,7 трлн руб.), уверен он.

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