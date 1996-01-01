Ледоход придет раньше

Проблема весеннего паводка для Хабаровского края всегда актуальна. Согласно первым прогнозам гидрологов, по состоянию на начало марта водность рек бассейна Амура в основном около нормы и меньше, кроме Амура. На среднем Амуре, от устья Буреи до устья Сунгари, уровни воды выше обычных на 1,0-2,4 м, на остальных участках - на 30-50 см. А вот запасы снега в долине р.Уссури и на среднем Амуре заставляют МЧС готовиться к паводкам - 150-200% нормы. Как сообщили порталу MoiGorod.ru в пресс-службе краевого МЧС, с вероятностью около 70% вскрытие рек бассейна Амура ожидается в обычные сроки или даже раньше на 2-4 дня.