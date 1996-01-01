Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж производит набор на обучение

*ПРАВОВЕДЕНИЕ

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ Очная форма обучения

Обучение на бюджетной и коммерческой основе.

Квалификация - юрист с углублённой подготовкой в области правоохранительной деятельности Срок обучения 2год 10месяцев.

Обучение на бюджетной и коммерческой основе по направлению из органов УВД

Вступительные испытания по русскому языку и истории России

*СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Квалификация - специалист по социальной работе.

Срок обучения 2 года 10 месяцев. Обучение на бюджетной основе.

Вступительные испытания по русскому языку, биологии

*ЭКОНОМИКА II БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Квалификация - бухгалтер. Срок обучения 1 год 10 месяцев.

Обучение на бюджетной (отрасль строительство) и коммерческой (отрасль туризм) основе.

Вступительные испытания по русскому языку и математике

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Квалификация - специалист по государственному и муниципальному управлению. Срок обучения 1года 10месяцев. Обучение на коммерческой основе.

Вступительные испытания по русскому языку, математике

*НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Квалификация - специалист по налогообложению. Срок обучения 2года 10месяцев. Обучение на коммерческой основе.

Вступительные испытания по русскому языку, математике

*МЕНЕДЖМЕНТ

Квалификация - менеджер (специализация - малый бизнес)

Обучение на коммерческой основе. Срок обучения 1 год 10 месяцев

Вступительные испытания по русскому языку, математике

*ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА

Квалификация - техник. Обучение на бюджетной основе.

Срок обучения 2 года 10 месяцев

Вступительные испытания по русскому языку, математике

*СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Квалификация - техник. Обучение на бюджетной основе

Срок обучения 2 года 10 месяцев.

Вступительные испытания по русскому языку, математике

*ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Квалификация - техник. Срок обучения 2 года 10 месяцев

Обучение на бюджетной и коммерческой основе

Вступительные испытания по русскому языку, математике

*СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Квалификация - техник. Срок обучения 2 года 10 месяцев

Обучение на бюджетной основе.

Вступительные испытания по русскому языку, математике

В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты ЕГЭ по вышеперечисленным предметам

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ Среднее профессиональное образование ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ Квалификация - мастер профессионального обучения, техник-строитель Срок обучения 4 года 10месяцев с получением среднего (полного) общего образования и квалификации по рабочим ПРОФЕССИЯМ Вступительные испытания по русскому языку, математике Студентам, обучающимся па бюджетной основе, выплачивается стипендия. Особо нуждающимся иногородним студентам предоставляется общежитие. В распоряжении студентов хорошо оснащенные кабинеты, мастерские, спортивные залы, библиотека, читальный и актовый залы, столовая. ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ *ПРАВОВЕДЕНИЕ Квалификация - юрист Срок обучения 2 года и 10 месяцев. Обучение на бюджетной и коммерческой основе. Вступительные испытания по русскому языку и истории России *СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (повышенный уровень) Квалификация - специалист по социальной работе Срок обучения 3 года 10 месяцев. Обучение на бюджетной основе Вступительные испытания по русскому языку, биологии *ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Квалификация - техник Обучение на бюджетной основе по направлению управления Государственной противопожарной службы МЧС Приморского края. Срок обучения 3 года 10 месяцев Вступительные испытания по русскому языку и математике *СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СОООРУЖЕНИЙ Квалификация - техник. Срок обучения 3 года 10мес. Вступительные испытания по русскому языку и математике ЭКСТЕРНАТ ПРАВОВЕДЕНИЕ Квалификация - юрист. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА. Квалификация - специалист по социальной работе. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Квалификация - специалист по государственному и муниципальному управлению СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО Квалификация - техник ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ Квалификация - мастер профессионального обучения, техник-строитель ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:- заявление на имя директора, - аттестат пли диплом (подлинник или копия заверенная), - свидетельство о сдаче ЕГЭ (подлинник или заверенная копия); - медицинская справка (форма 086); - 6 фотографии размером 3x4 см; - копия приписного свидетельства; - документы, подтверждающие права на льготы; - копия трудовой книжки (при наличии трудового стажа); - копия пенсионного удостоверения, копия ИНН; - паспорт предъявляется лично Колледж проводит подготовку, переподготовку и аттестацию высвобождаемых работников и незанятого населения по специальностям: Оператор электронно-вычислительных вычислительных машин, пользователь ПК, электрогазосварщик, водитель автомобиля категории "В", "В,С"), слесарь по ремонту автомобилей, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник синтетическими материалами, каменщик, столяр строительный, стекольщик, плотник, пожарный., газорезчик, референт, делопроизводитель, программа 1С: бухгалтерия, арматурщик, бетонщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных, конструкций, паркетчик. Срок обучения от 3 месяцев. НАШ АДРЕС: 690089, г. Владивосток, ул. Карбышева. I 1, тел: (4232) 37-82-85, 48-88-17 Сайт в Интернете: www.dvggtk.org 25 марта 2010 года - День открытых дверей