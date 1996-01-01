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Седанка или о. Русский могут стать "силиконовыми"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Из уст одного из высших правительственных чиновников недавно прозвучала фраза, что на предмет создания отечественной "силиконовой долины" может претендовать не только "ближайшее Подмосковье, но и Владивосток".

Как ни странно, но такой поворот дела вполне логичен для дальневосточного города. Есть даже серьезные подозрения на предмет, какие территории могут быть вовлечены в создание уникального технограда с десятками крупных предприятий. Прежде всего, отмечается, что для этой цели подходит долина реки Седанка, которая находится практически по соседству с территорией ДВО РАН. Дальневосточные институты могут быть активно вовлечены во внедрение новейших разработок науки и техники на будущих предприятиях. Ну а кадровый потенциал долины сможет опереться на жителей будущего крупного жилого района города "Снеговая падь". Здесь легче решаются вопросы по воде, теплу, электроэнергии, газу и пр.

Не менее престижной для размещения современного технограда является южная часть о. Русского. Только для обслуживания Дальневосточного федерального университета строительство уникального моста было бы нерационально. Многие до сих пор теряются в догадках, что же на острове будет еще. Бытовало мнение, что здесь появится город на 100 тыс. жителей. Однако эта идея сегодня признается утопичной, поскольку уже около 70 тыс. окажется критичным для экологии острова. Однако размещение технограда с его высокой экономической отдачей способно оправдать сегодняшние колоссальные расходы государства на строительство объектов саммита АТЭС 2012 г.

Рубрика "ходят слухи, что…"

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