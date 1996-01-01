www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморцы присоединяются к всероссийской акции "Наша победа"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Всероссийский проект "Наша победа. День за днем" стартовал в Приморском крае в рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На сайте проекта публикуются сводки Совинформбюро, а также фронтовые истории, рассказы и фотографии, присланные читателями. В рамках проекта "Наша победа" проходят две всероссийские акции - "Георгиевская ленточка" и "Ура Победе!".

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, цель акции "Георгиевская ленточка" - сохранить и передать новым поколениям память о том, кто и какой ценой добился победы в Великой Отечественной войне. А также привлечь внимание общественности к проблемам ветеранов. На официальном сайте организаторы акции публикуют список нужд военных госпиталей со всей страны и призывают по возможности оказать помощь и поддержку ветеранам.

Акция "Ура Победе!" является продолжением традиции "георгиевской ленточки" в новом современном формате. Она адресована всем, кто хочет отдать дань уважения ветеранам войны и поддержать всенародный праздник, используя для этого возможности своего мобильного телефона.

Получить авторизацию и стать участником интернет-сообщества "Ура Победе!" можно на сайте www.9may.ru (pda.9may.ru). Авторизовавшийся на сайте участник получит доступ к полному архиву фото-, аудио- и видеоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне. Здесь можно будет оставить сообщение, выразив свое отношение к войне, принять участие в интерактивной дискуссии с другими участниками акции, стать участником флешмоб-акции "Ура Победе!". Все сервисы, доступные участникам акции, являются полностью бесплатными, включая интернет-трафик при скачивании контента. Подробная информация и возможность подключения предоставляется по единому бесплатному номеру "1945". Планируется, что в акции "Ура Победе" примут участие не менее 5 млн человек.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru