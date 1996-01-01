Приморцы присоединяются к всероссийской акции "Наша победа"

Всероссийский проект "Наша победа. День за днем" стартовал в Приморском крае в рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На сайте проекта публикуются сводки Совинформбюро, а также фронтовые истории, рассказы и фотографии, присланные читателями. В рамках проекта "Наша победа" проходят две всероссийские акции - "Георгиевская ленточка" и "Ура Победе!".

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, цель акции "Георгиевская ленточка" - сохранить и передать новым поколениям память о том, кто и какой ценой добился победы в Великой Отечественной войне. А также привлечь внимание общественности к проблемам ветеранов. На официальном сайте организаторы акции публикуют список нужд военных госпиталей со всей страны и призывают по возможности оказать помощь и поддержку ветеранам.

Акция "Ура Победе!" является продолжением традиции "георгиевской ленточки" в новом современном формате. Она адресована всем, кто хочет отдать дань уважения ветеранам войны и поддержать всенародный праздник, используя для этого возможности своего мобильного телефона.

Получить авторизацию и стать участником интернет-сообщества "Ура Победе!" можно на сайте www.9may.ru (pda.9may.ru). Авторизовавшийся на сайте участник получит доступ к полному архиву фото-, аудио- и видеоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне. Здесь можно будет оставить сообщение, выразив свое отношение к войне, принять участие в интерактивной дискуссии с другими участниками акции, стать участником флешмоб-акции "Ура Победе!". Все сервисы, доступные участникам акции, являются полностью бесплатными, включая интернет-трафик при скачивании контента. Подробная информация и возможность подключения предоставляется по единому бесплатному номеру "1945". Планируется, что в акции "Ура Победе" примут участие не менее 5 млн человек.