"Океан" готовит вожатых

Всероссийский детский центр "Океан" объявил набор в школу подготовки вожатых.

Для обучения приглашается молодежь, имеющая средне-специальное педагогическое или высшее образование. Конкурс для претендентов проходит в два этапа. Для прохождения первого этапа нужно до 1 августа предоставить пакет документов в управление по делам молодежи администрации города по адресу: ул.Фокина, 23а или на электронную почту pokotilo@vlc.ru, телефон: 22-39-65.