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Тюльпаны - женщинам, магнолии - университету

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На календаре - весна. За окном - зима. Ну какая весна без подснежников?! И я отправилась в Ботанический сад - говорят, здесь подснежники появляются первыми. Подснежников не нашла, зато сотрудники Ботанического сада убедили меня, что природа просыпается и весенним настроением вполне можно здесь зарядиться.

- Александр Владимирович, зима в этом году во Владивостоке была сурова. Заметили ли перепады температуры обитатели Ботанического сада?

- Не посчастливилось в этом году белкам. Если раньше зверьки сами добывали себе пищу, то в этом году из-за обилия осадков, заморозков это стало невозможным. Чтобы спасти маленьких жителей леса, нам пришлось покупать корм. Не могут оправиться от морозов даже первые предвестники весны - ивы, вербы - еще спят. А живые растения "прячутся" в оранжереях: мы сейчас занимаемся разведением тюльпанов к женскому празднику. Ведь нынче дикие подснежники порадуют нас, думаю, лишь к 20 марта.

- Зимой сад пустует?

- Зимний лес по-своему притягателен, только надо уметь увидеть его очарование. Краски зимней природы завораживают: контраст белого снега и насыщенной зелени хвои… А если остановиться на мгновенье, присесть на скамейку в лесу, тебе откроются тайны: оказывается, лес не спит. Прекрасные находки ждут фотографов! Поклонники активного отдыха облюбовали нашу снежную гору, поэтому в нашем саду всегда можно встретить гостей, которые найдут для себя что-то интересное.

- Работников Ботанического сада пригласили в качестве консультантов для озеленения и дизайна территории будущего Дальневосточного федерального университета. Знаю, что вы должны посоветовать набор деревьев и кустарников. Чем планируете удивить гостей саммита АТЭС?

- Климат во Владивостоке непростой, поэтому возникнут сложности с посадкой привычных для западного человека растений. Например, газоны, которые неплохо чувствуют себя в Англии и странах Европы, могут не принять нашу зиму. Но прогресс не стоит на месте: будем искать способы разведения дальневосточных газонов. Для острова подойдет и контейнерное озеленение: кадки с цветами, растениями будут украшать территорию университета летом. Безусловно, можно ограничиться кедрами, пихтами, но территории и масштаб мероприятия требуют от нас нестандартного подхода к выбору растений. Думаю, хорошо справится с погодой местный абрикос, очень своеобразное, но менее требовательное растение. Порадуют гостей магнолии и рододендроны.

- Этот заказ поможет Ботаническому саду? Ведь у вас тут, похоже, все давно нуждается в реконструкции…

- Конечно, для подготовки посадочного материала необходимы теплицы для выращивания многолетних растений, капитального ремонта требуют наши неизменные теплицы. Но самое главное - озеленение территории федерального университета повысит наш профессионализм: мы сможем организовать отдел газоноведения, освоить технику гидропосева. В будущем создадим дополнительные три-четыре рабочих места. Нам предоставлена уникальная возможность поучаствовать в подготовке к саммиту. Это не может быть неинтересно.

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