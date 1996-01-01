Пассажирам аэропорта Владивостока обещают электричку

Прямой железнодорожный экспресс в международный аэропорт Владивосток появится к моменту проведения саммита АТЭС.

По словам генерального директора аэропорта Максима ЧЕТВЕРИКОВА, проект подведения железнодорожной ветки к новому аэровокзальному комплексу обсуждался на прошлой неделе во время визита во Владивосток замминистра транспорта Андрея НЕДОСЕКОВА. "На сегодняшний день уже начато проектирование, сейчас решаются вопросы сопряжения точек и места примыкания этой ветки непосредственно к комплексу.

Полностью реализация проекта наложена на план-график реконструкции всей аэропортовой инфраструктуры", - сказал Максим Четвериков. Кроме того, уже в апреле пассажиры аэропорта смогут воспользоваться новой услугой - заказ такси с борта самолета. Первым заинтересованность в реализации этой услуги проявил "Аэрофлот".