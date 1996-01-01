Как приморцы восприняли итоги Олимпиады? (Опрос "ЗР")

Пролетела, просвистела, промелькнула зимняя Олимпиада в Канаде, которую мы смотрели с неимоверным напряжением сил.

Собственно, дважды в четыре года большинство из нас, живущих в России, начинают испытывать чувство глубокого патриотизма. Строим прогнозы, просчитываем варианты, начинаем использовать слово "наши" в высоком гражданском смысле. Вот и нынешней зимой, функционеры от спорта предлагали нам поверить: уж 30-то медалей мы привезем из Ванкувера, а может, и больше. И ведь хотелось верить. Хотя люди опытные были хмуры и немногословны. И вот - приплыли… Отсалютовали торжества по случаю закрытия Олимпиады. Кроме горстки медалей российская олимпийская сборная увезла на Родину разве что сувениры и поучительные уроки главного спортивного экзамена.

Как вы восприняли итоги Олимпиады? С таким вопросом "ЗР" обратился к приморцам.

Степан Михайлович ОЩЕПКОВ, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио (гребля), заслуженный мастер спорта СССР:

- Я считаю, что эта Олимпиада носила отчасти политический характер, потому что мне казалось, что во многих видах русских просто давят…

Корр.: Например, в хоккее, во время встречи с канадцами?

С. Ощепков: Да нет… Канадцы-то показали настоящий хоккей. Они лучше подготовлены. Это очевидно. Они наших просто разгромили. Но вот в отношении выступления Евгения Плющенко я не согласен с судьями. Мне кажется, их решение несправедливо. Хотя… Я смотрел все трансляции соревнований. И главный мой вывод: мы утратили командный и олимпийский дух. После (я скажу мягко) реорганизации государства стал реформироваться и спорт. В итоге нам показали: грош вам цена. Очень обидно. Необходима государственная жесткость во всех вопросах подготовки к Олимпийским играм. Давайте честно посмотрим правде в глаза: разве наше руководство сумело создать необходимые условия для успешной работы тренерского состава? Почему российские тренеры уезжают за границу и там воспитывают олимпийских чемпионов для других стран? Посмотрите, например, на фигурное катание. Школа - наша, а медали - иностранцам.

Раньше, я помню, нас вызывали время от времени в ЦК КПСС и спрашивали: "Ребята, какие есть проблемы, в чем они?". И проблемы решались так, чтобы спортсмены работали только на победу.

Если кто помнит, в СССР был очень развит массовый спорт. Именно оттуда начинали свой путь многие олимпийцы. Только во Владивостоке было шесть школ по подготовке гребцов: мы же морской город.

Вы сейчас спросите, наверное, меня: кто вызвал наибольшие симпатии? Я остаюсь спортсменом, поэтому отвечу откровенно: победители. Те, кто показали наивысшие достижения, крепкий моральный, спортивный и командный дух.

А вот перед Олимпиадой в Сочи следует крепко задуматься всем организаторам и спортсменам.

Евгений КРУГЛОВ, чемпион мира по гребле на лодках класса "Дракон" (Шанхай, 2005 год), серебряный призер Европы по гребле на байдарках и каноэ, призер первенства Европы по плаванию (Польша, 2004 год), мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ:

- Степан Михайлович Ощепков - великий спортсмен. Величина мирового масштаба. Владивосток им гордится. Он и сегодня для нас - учитель: как нужно побеждать. В чем-то я согласен с его оценками итогов участия нашей сборной на Олимпиаде. Но поражение моих соотечественников для меня не было ударом. Я был к этому готов. Выражаясь современным сленгом, наши на Олимпиаде были как-то раскайфованы… Словно им важна была не столько победа, сколько участие в Олимпиаде. Наш отечественный спорт как-то уж очень быстро и бестолково коммерциализировался.

Осталось такое впечатление, что российским олимпийцам важно было лишь одно - попасть в сборную. Что же касается американских спортсменов, олимпийцев Норвегии или Китая, то они продемонстрировали именно волю к победе. И вот результаты: отличная подготовка, выносливость, сила и... медали.Что касается выступления Евгения ПЛЮЩЕНКО, вокруг которого сейчас столько шума, то мне лично показалось, что он и вовсе никакой медали не достоин.

И есть еще одна сторона медали российского спорта - его коррумпированность. Комментировать нет необходимости. И если наши спортивные и околоспортивные круги не возьмутся за голову, не возьмутся за ум, то я боюсь, что в Сочи будет еще хуже.

Валерий КАН, бронзовый призер чемпионата мира по таэквон-до (2007 г.), депутат Законодательного Собрания Приморского края от Октябрьского района:

- Выступление нашей сборной на Олимпиаде в Ванкувере - провальное.

Мы за последние годы многое утратили. В таких видах спорта, как фигурное катание, лыжи, хоккей, мы всегда были первыми, теперь нас обошли. У нашей страны есть все условия для развития зимних видов спорта: природный ландшафт, подходящий климат, есть финансовые ресурсы. Но есть и проблемы. Утрачены традиции советского спорта. Раньше СССР по количеству завоеванных на Олимпиадах медалей находился в первой тройке и всегда удерживал ведущие позиции. Сейчас наши спортсмены стали профессионалами, они зарабатывают неплохие деньги, что само по себе хорошо. Однако большинство этих спортсменов тренируется за границей - там есть все условия для занятий спортом, чего нельзя сказать о России. Лучшие российские тренеры тоже уезжают работать за границу: там больше платят и опять же созданы все условия. Для занятий профессиональным спортом в России очень много бюрократических барьеров. Большинство нынешних российских олимпийцев уже на грани выхода из спортивного возраста, а развитию детского спорта у нас внимания уделяется мало. А чемпионов-то нужно растить с детства.

В Приморье это поняли.

На 2010 год на развитие спорта выделены средства, в несколько раз превышающие сумму прошлого года. Да это и видно. Строятся спортивные объекты: ледовые дворцы (Уссурийск, Большой Камень, Чугуевка), спортивные комплексы (Артем), заливаются хоккейные коробки во дворах.

Считаю, что нужно возрождать традиции именно советского спорта. Летом мы покажем, как это можно делать. Комитет по физической культуре и спорту администрации Приморского края принял решение, что в День физкультурника в крае будет организована сдача норм ГТО. Напомнить, что это значит? Готов к труду и обороне! С этих норм начинался большой советский спорт. Или: по предложению губернатора края Сергея ДАРЬКИНА решено в конце весны провести в Приморье первые в России соревнования по нашему виду спорта среди… людей с ограниченными возможностями и инвалидов.

Так вот, чтоб вы знали: среди самых перспективных спортсменов в будущей нашей сборной на этих соревнованиях - девочка НАСТЯ (Уссурийск) и паренек из поселка Пограничный ВОЛОДЯ. Оба - без обеих рук. Так это - подростки. А вот в Находке у нас блестящих результатов добилась на показательных выступлениях 65-летняя женщина - без одной ноги. Значит, можем, если хотим?

Татьяна БАСОВА, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права ДВГУ:

- Я выросла в советское время в советской стране и всегда дружила со спортом. Тогда по-другому и быть не могло: даже в маленьком городке на юге Казахстана существовали детско-юношеская спортивная школа и множество кружков при средних школах. Не заниматься спортом было просто немыслимо. И 40 лет спустя явственно помню, какое волнение испытала я во время первых своих соревнований, какими словами напутствовала меня мой первый тренер - Нечитайло Александра Николаевна и каким сладким был первый спортивный успех. Теперь уже я понимаю, как много мне дал спорт. Это не только здоровье и подтянутость, но и умение владеть собой в жизненных ситуациях, способность разбираться в людях, а самое главное, пожалуй, чувство патриотизма.

И вот главное соревнование четырехлетия - Олимпиада. Я знаю, что россияне возлагали большие надежды на выступления наших спортсменов в Ванкувере. Но сейчас мы испытываем разочарование. Складывается впечатление, что на время зимней Олимпиады девизом российской команды стал рекламный слоган: "Шок - это по-нашему". Можно говорить о том, что у нас нет "плана по медалям", но разве россияне не могут быть первыми и лучшими?

И теперь в силу нашей национальной привычки мы будем искать виноватых "на стороне": и судили наших спортсменов несправедливо, и организаторы Олимпиады не на высоте, и еще массу причин отыщем. А как на самом деле? Или следует признать, что далеко не все благополучно в нашем спортивном королевстве. Причины, мягко говоря, не блестящего выступления российских спортсменов гораздо глубже, чем это кажется не первый взгляд. Как мне представляется, главное - это отсутствие должной организации в популяризации спорта. Это и понятно. После развала государства России было не до спорта. Секрет успеха спорта в советское время крылся в развитии физической культуры населения, в ее массовости. А, как известно, из количества произрастает качество. Постройте спортивные сооружения, откройте некоммерческие спортивные секции, и мы увидим спортивные резервы. Создайте условия для работы тренеров, и тогда мы не будем проигрывать тем зарубежным соперникам, кого готовят российские специалисты.

А пока остается только отдавать дань уважения мужеству тех спортсменов и тренеров, кто в Ванкувере "не жалел живота своего", отстаивая честь России.

Впереди - Сочи… Не будем терять оптимизма.

Александр ПЕРЕДНЯ, предприниматель, депутат Законодательного Собрания Приморского Края:

- Фактически сейчас можно констатировать завершение инерции советского спорта и начало спортивного периода новой России. Мы помним, какие ценности были в начале 90-х, и главное, что было важно для многих семей, которые решились завести ребёнка: выжить, сохранить здоровье и семью. Государство под лозунгом приватизации интенсивно разрушало созданную уникальную систему формирования спортивных достижений, поиска спортивных дарований, их становления и развития.

Спорткомплексы превращались в рынки и базары, на месте спортплощадок велась точечная застройка, спортивные базы отдавались в частные руки. Закрывались спортивные секции в школах и на предприятиях, их инвентарь приходил в негодность, увольнялись тренеры. Все это аукнулось сейчас, 20 лет спустя, когда все ждали радостных новостей из Ванкувера. Не дождались. Большой спорт - это показатель уровня экономических и социальных успехов страны, и было бы не логичным увидеть большой российский спорт после известного исторического периода. Русский "авось" иногда помогает, но не в этот раз. Отношение к спорту, а главное к спорту массовому, в который вовлечено наибольшее количество граждан страны, начало меняться чуть более двух лет тому назад.

Мы стали утверждать первые программы со статусом краевого закона "О развитии физкультуры и спорта". Это первые отклики государства на бедственное состояние массового спорта страны. В программах зазвучали такие позиции, как стадион, спорткомплекс, даже спортивные площадки, которые мне, как депутату, удалось внести.

Однако не всё так просто. К примеру, земли, где могут располагаться эти сооружения, уже в частной собственности, по другим согласования растянулись на годы. В моей общественной приемной уже более года находятся в работе обращения по закреплению спортплощадок от федерации волейбола на мысе Кунгасном и хоккейного клуба на Первой Речке. Отписки чиновников разного ранга наталкивают на мысль о надежде использовать эти чудом сохранившиеся пятачки спорта в иных целях. Средства же на спортивные секции в школах выделяются по остаточному принципу.

Поэтому мне подумалось, что провал на Олимпиаде в Ванкувере даже полезен. После такого холодного душа чиновники более оперативно будут реагировать на поправки депутатов и предложения общественности в части выделения средств на массовый спорт.

Светлана ДУБЕНСКАЯ, медицинская сестра:

- Я не самый фанатичный болельщик, но остаюсь патриотом, поэтому следила, конечно, за Олимпиадой. И меня не столько расстраивали неуспехи наших спортсменов (спорт есть спорт), сколько так называемые "отмазки" наших комментаторов и тренеров. Каждому проигрышу находилось оправдание: то снег слишком мокрый, то ветер подул не с той стороны, на которую мы рассчитывали, то тест на допинг-контроль взяли у наших спортсменок слишком ранним утром, то судьи предвзято судили. И получалось, что нашим спортсменам все что-то мешало, как плохому танцору.

Проигрывать тоже нужно уметь с достоинством, а не вести себя подобно брошенному любовнику: паниковать, поджимать губки от обиды и жаловаться в профком.

Но как медик я думаю так: после кризиса даже такого здорового физически организма, как олимпийская сборная, необходимо что? Правильно: лечение квалифицированное, современное и эффективное. Начинать лучше с головы. Не стоит доводить болезненное состояние до необратимого. И все можно поправить. Ведь как нас в детстве учили: при каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе нам удачи не видать. Впереди - Сочи, а это известная здравница… Будем лечиться.

Георгий КЛИМОВ, журналист:

- То, что наши олимпийцы "пролетят" в Ванкувере, для меня стало ясно дня за четыре до первых стартов. Предвидение пришло, когда, включив телевизор, увидел молебен в храме Христа Спасителя о победе российской команды.

Я человек не религиозный, но меня покоробило происходящее. Всякий верующий скажет, Всевышний фарисейство не поощряет!

Но это эмоции. Дело в другом. Олимпиады - это прежде всего демонстрация силы духа, а затем состязание в силе, ловкости, мастерстве. Когда был у нашей команды нравственный стержень, когда советские олимпийцы имели пусть не совсем верный, но все-таки идеал сильной, могучей страны - мы побеждали. К сожалению, все это исчезло, спорт стал коммерцией. Борьба идет не за медали (они вторичны), не за престиж страны (определенная часть российских олимпийцев в промежутках между мировыми чемпионатами, олимпиадами выступает под чужим флагом), а за бонусы, автомобили и даже места в Госдуме.

Печально, что команда "страны снегов" проиграла Зимнюю олимпиаду. В причинах будут разбираться специалисты, но болельщики уже высказывают свои мнения.

Писатель Виктор Шендерович, вспомнив молебен в Москве и анализируя результаты российской команды, сделал ироничные выводы:

а) Бога нет;

б) он отвернулся от наших спортсменов;

в) посредник не пользуется авторитетом у Господа Бога нашего.

Смех и грех. Прости, Господи.

Виктория НИКОЛАЕВА, мастер спорта СССР по фигурному катанию на коньках, депутат ЗС Приморского края:

- Итог Олимпиады для наших - горек, обиден, закономерен. Мы пожинаем плоды реформ эпохи 90-х годов, когда на спорт махнули рукой. А в это время росли и взрослели дети, оставшиеся без спортивных школ, тренеров, без спортивной базы, даже без уроков физкультуры и без перспективы. А чемпиона нужно растить 10 лет. Я по своему спортивному опыту знаю систему воспитания настоящего спортсмена. Тренер должен найти алмаз - самородок, потом начинаются огранка и превращение его в бриллиант.

Ведь посмотрите, когда я входила в настоящий, сильный спорт, во Владивостоке не было искусственного льда! А мы не только тренировались, мы ездили по всему Союзу на соревнования и добивались побед, потому что была школа отечественного спорта, были тренеры, работавшие на результат. Иначе говоря, спорт, наивысшие достижения были одной из составляющих национальной идеи. Что, впрочем, сейчас понял Китай, а мы утратили. Утратили систему воспитания олимпийского резерва. И, я думаю, не стоит особенно обольщаться в отношении Олимпиады в Сочи: не успеем. Но пытаться нужно, иначе провалим и следующую.

Сейчас финансирование физкультуры и спорта идет из трех источников: из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Судя по тому, что делается в крае, напрашивается вывод: принимаемые меры нацелены скорее на оздоровительные программы, на пропаганду здорового образа жизни. Это замечательно для населения, но это - не спортивная школа в ее высоком назначении.

Впрочем, самородки на Руси никогда не переведутся. Будем искать и надеяться.